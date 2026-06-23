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Luis Suárez habló de las chances de clasificar que tiene Uruguay en el Mundial 2026 y le mandó un mensaje a Bielsa: "Esperemos que..."

Antes del partido decisivo que Uruguay jugará ante España, Luis Suárez se refirió a la posible clasificación de Uruguay a los 16avos de final del Mundial 2026 y dejó una frase sobre Marcelo Bielsa.

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Luego de dos presentaciones en las que quedó en el debe, Uruguay deberá vencer nada más y nada menos que a España para soñar con la clasificación a los 16avos de final del Mundial 2026.

En ese marco, y en la previa del duelo ante la Furia, Luis Suárez, leyenda de la Celeste, habló sobre el presente del seleccionado y confió en que Marcelo Bielsa "tome el camino correcto".

"Esperemos que el entrenador tome el camino correcto. Las decisiones están para tomarlas y asumir las consecuencias", expresó el Pistolero sobre el DT argentino, con quien tuvo algunos cruces antes de irse del elenco charrúa.

No obstante, el artillero de 39 años le expresó su banca al plantel y consideró que las críticas fueron por conveniencia.

"Con el diario del lunes, es fácil criticar porque es lo que más vende", sentenció quien vistió la casaca oriental en las ediciones de 2010, 2014, 2018 y 2022.

Además, Suárez indicó que Uruguay pasa por "una situación límite", aunque no ocultó la confianza en que los futbolistas podrán salir adelante.

"Es una situación límite, pero nosotros, los uruguayos, estamos acostumbrados a eso; ya lo hemos demostrado. En estos momentos es cuando más sacamos esa valentía, autocrítica, fuerza grupal y carácter uruguayo", concluyó.

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