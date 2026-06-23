Inglaterra y Ghana no se sacaron diferencias en uno de los partidos más aburridos del Mundial 2026

En uno de los partidos más flojos en lo que va del Mundial 2026, Inglaterra y Ghana igualaron 0-0 y no lograron asegurar su clasificación en el Grupo L.

Si bien este fue el tercer empate sin goles en la Copa del Mundo, claramente fue el partido que menor vuelo tuvo por lo pobre del trámite y las pocas emociones que ambos equipos generaron en Massachusetts.

De hecho, en el primer tiempo no hubo nada rescatable y hubo que esperar hasta el complemento para encontrar alguna oportunidad de gol.

LO TUVO INGLATERRA



Madueke remató y se la sacaron de cabeza. Luego, Gordon remató y contuvo Asare. #MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup pic.twitter.com/QKEbtEPX2C June 23, 2026

Por el lado de las Estrellas Negras, Prince Kwabena Adu quedó con campo libre para correr, pero no logró definir y se perdió una buena chance, pese a que la acción fue anulada por offside.

NO SE PUEDE CREER LO QUE ERRÓ GHANA



Adu quedó mano a mano con Pickford y se perdió el 1-0 ante Inglaterra.#MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup pic.twitter.com/s6wpfnWf4L — DSPORTS (@DSports) June 23, 2026

Recién sobre el cierre los Three Lions llegaron con peligro y desperdiciaron dos situaciones de mucho riesgo con las que podrían haber conseguido el triunfo.

¡¡TREMENDA LA QUE SE PERDIÓ INGLATERRA!! PALO Y AFUERA



Primero, el cabezazo de Nico O'Reilly al palo derecho del arquero y después el 1-0 que erró Harry Kane en la puerta del área, que se apuró y la mandó a la tribuna. pic.twitter.com/eTR31xlzNn — DSPORTS (@DSports) June 23, 2026

Primero, tras un cabezazo al travesaño de Nico O'Reilly, Harry Kane apareció abajo del arco y mandó el balón a las nubes; minutos más tarde, Marc Guéhi ganó de cabeza y un defensor despejó sobre la línea.

SE QUEDARON CON LAS GANAS: LA ÚLTIMA FUE PARA INGLATERRA



Tras un córner, la pelota fue y vino hacia el área, Guéhi cabeceó pero se la sacaron en la línea y fue la última jugada que sentenció el primer 0-0 del Mundial. pic.twitter.com/T492hG1XZP — DSPORTS (@DSports) June 23, 2026

Con este resultado, tanto Inglaterra como Ghana quedaron con cuatro puntos y seguirán como punteros sin importar lo que suceda con Croacia y Panamá. Sin embargo, habrá que esperar a la última jornada para conocer a los equipos que sigan en carrera en esta zona.