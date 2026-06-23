Inglaterra y Ghana no se sacaron diferencias en uno de los partidos más aburridos del Mundial 2026
Por la segunda fecha del Grupo L del Mundial 2026, Inglaterra empató sin goles ante Ghana en un encuentro que dejó mucho que desear.
En uno de los partidos más flojos en lo que va del Mundial 2026, Inglaterra y Ghana igualaron 0-0 y no lograron asegurar su clasificación en el Grupo L.
Si bien este fue el tercer empate sin goles en la Copa del Mundo, claramente fue el partido que menor vuelo tuvo por lo pobre del trámite y las pocas emociones que ambos equipos generaron en Massachusetts.
De hecho, en el primer tiempo no hubo nada rescatable y hubo que esperar hasta el complemento para encontrar alguna oportunidad de gol.
Por el lado de las Estrellas Negras, Prince Kwabena Adu quedó con campo libre para correr, pero no logró definir y se perdió una buena chance, pese a que la acción fue anulada por offside.
Recién sobre el cierre los Three Lions llegaron con peligro y desperdiciaron dos situaciones de mucho riesgo con las que podrían haber conseguido el triunfo.
Primero, tras un cabezazo al travesaño de Nico O'Reilly, Harry Kane apareció abajo del arco y mandó el balón a las nubes; minutos más tarde, Marc Guéhi ganó de cabeza y un defensor despejó sobre la línea.
Con este resultado, tanto Inglaterra como Ghana quedaron con cuatro puntos y seguirán como punteros sin importar lo que suceda con Croacia y Panamá. Sin embargo, habrá que esperar a la última jornada para conocer a los equipos que sigan en carrera en esta zona.