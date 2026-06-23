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Cristiano Ronaldo festejó por primera vez en el Mundial 2026 y se quedó con un récord que ni Messi obtuvo

Esta tarde, en la goleada de Portugal ante Uzbekistán por el Mundial 2026, Cristiano Ronaldo aportó un doblete y consiguió una impresionante mención.

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Esta tarde, por la segunda fecha del Grupo K, Portugal aplastó a Uzbekistán y sumó de a tres por primera vez en el Mundial 2026.

Pero además de la buena actuación colectiva, quien también fue protagonista es Cristiano Ronaldo, que aportó un doblete y contribuyó en el resultado abultado a favor del elenco luso.

Sin embargo, CR7 no solo terminó con alegría por la victoria, sino porque también se quedó con un récord inédito en la historia de la Copa del Mundo que ni siquiera Lionel Messi pudo conseguir.

Tanto es así que, con sus dos conquistas en el NRG Stadium de Houston, el Bicho se erigió como el único jugador en anotar al menos una vez en seis ediciones de la competencia, algo que ya había emulado en 2006, 2010, 2014, 2018 y 2022.

Además, el ex delantero de Real Madrid y Manchester United sumó otros dos hitos fundamentales para su ilustre trayectoria.

Por un lado, Ronaldo llegó a 10 tantos y desplazó a Eusebio como el máximo artillero de Portugal en la máxima cita, mientras que, a sus 41 años y 138 días, se convirtió en el futbolista más longevo en anotar por duplicado, marca que Messi había establecido en el partido de ayer ante Austria con 38 años y 363 días.

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