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SE DEFINE SU FUTURO

Atentos: el nuevo plan del Real Madrid con Nico Paz

Nico Paz aún no tiene definido dónde jugará la próxima temporada. El plan del Real Madrid.

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 Cuando parecía que Nico Paz iba tener su continuidad asegurada en Como para la próxima temporada, volvió a aparecer Real Madrid.

Aunque el flamante entrenador José Mourinho le haya dado el visto bueno a su regreso, el mediocampista dejó en claro su deseo de seguir siendo importante en el equipo italiano.

La última palabra será del conjunto español, ya que lo vendió a mediados de 2025 aunque mantiene una serie de cláusulas que le permite no desprenderse totalmente de su pase. 

Se espera que el próximo jueves haya una reunión para definir qué pasará con el volante de 21 años. El Como hará su último intento con el fin de retenerlo, pero el Madrid planea ejecutar la opción de recompra de nueve millones de euros y hacer negocios con él.

Paz vale mucho más que esa cifra baja de repesca. La idea de Florentino Pérez es que pueda volver al club, pero no para quedarse, sino ponerlo otra vez en el mercado con un valor de 60 millones de euros.

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