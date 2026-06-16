Nicolás Paz despreció al Real Madrid y pidió seguir en el Como

La Selección Argentina comienza hoy su participación ante Argelia en el Grupo J del Mundial 2026 de la FIFA. Y uno de los integrantes del último campeón del mundo fue noticia en los principales sitios deportivos del mundo.

Se trata de Nicolás Paz, flamante integrante de La Scaloneta que jugará su primera Copa de Mundo. Y es que el talentoso futbolista oriundo de Madrid tomó una drástica decisión que tuvo repercusión el planeta.

Nico Paz le comunicó a Florentino Pérez que no tiene ninguna intención de regresar en estos momentos al Real Madrid bajo el mando de José Mourinho, mantiéndose por una temporada más al menos en el Como 1907.

Las razones fueron más que contundentes. Por un lado le manifestó que en caso de ir al Merengue, no tendría asegurada su continuidad como titulares y perdería ritmo y otra, no menos válida, le manifestó que es un sueño para él disputar la Champions League bajo el mando de Cesc Fabregas.

Cómo ver la Selección Argentina vs. Areglia por el Mundial 2026





El partido de la Selección Argentina y Argelia por el Mundial 2026 será televisado por la TV Pública, TyC Sports, DSports y Telefé. Además, vas a poder disfrutarlo en vivo online por las plataformas digitales de streaming por Disney+ Premium, Paramount+, Flow, Mi Telefé, DGO y Telecentro Play.