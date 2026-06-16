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Irak vs. Noruega, por el Mundial 2026: hora, formaciones y cómo verlo en vivo

Irak y la Noruega de Erling Haaland comienzan su participación en el Grupo I del Mundial 2026 de la FIFA.

Juan Riera
Juan Riera
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Irak y Noruega jugarán hoy martes, desde las 19 en el Boston Stadium, por la fecha 1 del Grupo I del Mundial 2026 de la FIFA, que se desarrolla en Estados Unidos, México y Canadá. 

El árbitro será el gabonés Pierre Ghislain Atcho, quien tendrá como asistentes a sus compatriotas Boris Ditsoga Amos Abeigne, mientras que el cuarto árbitro será el egipcio Amin Mohamed y Mahmoud Abouelregal estará al mando del VAR.

Los Leones de Mesopotamia quieren dar el gran golpe en un grupo en que también están Senegal y Francia. En los amistosos tuvieron resultados llaamtivos, ya que igualaron con España algo que puede resultar meritorio y luego perdieron ante Venezuela.

Los Vikingos Rojos, con Martin Ødegaard, Erling Haaland y Alexander Sørloth como figuras, vencieron a Suecia por 3 a 1 en un partido de preparación y empataron 1 a 1 ante Marruecos en el otro.

Probables formaciones de Irak vs. Noruega por el Mundial 2026

Irak:  Ahmed Basil; Merchas Doski, Akam Hashim, Zaid Tahseen, Hussein Ali; Aimar Sher, Amir Al Ammari, Ibrahim Bayesh, Youssef Amyn; Aymen Hussein y Ali Al Hamadi. DT: Graham Arnold

Noruega: Ørjan Nyland; Julian Ryerson, Kristoffer Ajer, Torbjørn Heggem, David Møller Wolfe; Oscar Bobb, Sander Berge, Martin Ødegaard, Antonio Nusa; Erling Haaland y Alexander Sørloth. DT: Ståle Solbakken

Cómo ver en vivo Irak vs. Noruega por el Mundial 2026

El partido entre Irak y Noruega por el Mundial 2026 de la FIFA será televisado por TyC Sports y DSports. Además, vas a poder disfrutarlo en vivo por las plataformas digitales de streaming de Flow, DGO y Telecentro Play.

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