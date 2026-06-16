A qué hora juega Argentina vs. Argelia por el Mundial 2026

La Selección Argentina comienza con su participación en el Grupo J del Mundial 2026 de la FIFA ante Argelia. El partido, que se disputará en el estadio que habitualmente utiliza Kansas City Chief de la NFL, comenzará a las 22 horas de Argentina. También participan de esta zona Austria y Jordania.

A qué hora juegan Argentina vs. Argelia por el Mundial 2026

Argentina, Uruguay, Chile y Paraguay: 22:00 hs.

Bolivia, Venezuela y el este de Estados Unidos (Miami/NY): 21:00 hs.

Colombia, Perú, Ecuador y México (Centro): 20:00 hs.

México (Pacífico): 19:00 hs.

Costa Rica y Centroamérica: 20:00 hs.

España: 03:00 hs (del miércoles 17 de junio).

Los partidos en el Grupo J del Mundial 2026

Argentina vs Argelia : Martes 16 de junio desde las 22 en el Kansas City Stadium

: Martes 16 de junio desde las 22 en el Kansas City Stadium Argentina vs Austria : Lunes 22 de junio desde las 14 en el AT&T Stadium de Dallas

: Lunes 22 de junio desde las 14 en el AT&T Stadium de Dallas Argentina vs Jordania: Sábado 27 de junio desde las 23 en el en el AT&T Stadium de Dallas







Cómo ver la Selección Argentina vs. Areglia por el Mundial 2026

El partido de la Selección Argentina y Argelia por el Mundial 2026 será televisado por la TV Pública, TyC Sports, DSports y Telefé. Además, vas a poder disfrutarlo en vivo online por las plataformas digitales de streaming por Disney+ Premium, Paramount+, Flow, Mi Telefé, DGO y Telecentro Play.