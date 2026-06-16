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A qué hora juega Argentina vs. Argelia por el Mundial 2026
La Selección Argentina comienza ante Argelia en Kansas, su participación en el Grupo J del Mundial 2026 de la FIFA, que se está desarrollando en Estados Unidos, México y Canadá.
La Selección Argentina comienza con su participación en el Grupo J del Mundial 2026 de la FIFA ante Argelia. El partido, que se disputará en el estadio que habitualmente utiliza Kansas City Chief de la NFL, comenzará a las 22 horas de Argentina. También participan de esta zona Austria y Jordania.
A qué hora juegan Argentina vs. Argelia por el Mundial 2026
Los partidos en el Grupo J del Mundial 2026
- Argentina vs Argelia: Martes 16 de junio desde las 22 en el Kansas City Stadium
- Argentina vs Austria: Lunes 22 de junio desde las 14 en el AT&T Stadium de Dallas
- Argentina vs Jordania: Sábado 27 de junio desde las 23 en el en el AT&T Stadium de Dallas
Cómo ver la Selección Argentina vs. Areglia por el Mundial 2026
El partido de la Selección Argentina y Argelia por el Mundial 2026 será televisado por la TV Pública, TyC Sports, DSports y Telefé. Además, vas a poder disfrutarlo en vivo online por las plataformas digitales de streaming por Disney+ Premium, Paramount+, Flow, Mi Telefé, DGO y Telecentro Play.