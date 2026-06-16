Menú
Crónica en vivo
Apoyá a Crónica

IMPERDIBLE

A qué hora juega Argentina vs. Argelia por el Mundial 2026

La Selección Argentina comienza ante Argelia en Kansas, su participación en el Grupo J del Mundial 2026 de la FIFA, que se está desarrollando en Estados Unidos, México y Canadá.

Juan Riera
Juan Riera
BAE Google PreferenceAgregá Crónica - Firme junto al pueblo como fuente preferida

La Selección Argentina comienza con su participación en el Grupo J del Mundial 2026 de la FIFA ante Argelia. El partido, que se disputará en el estadio que habitualmente utiliza Kansas City Chief de la NFL, comenzará a las 22 horas de Argentina. También participan de esta zona Austria y Jordania

A qué hora juegan Argentina vs. Argelia por el Mundial 2026

  • Argentina, Uruguay, Chile y Paraguay: 22:00 hs.
  • Bolivia, Venezuela y el este de Estados Unidos (Miami/NY): 21:00 hs.
  • Colombia, Perú, Ecuador y México (Centro): 20:00 hs.
  • México (Pacífico): 19:00 hs.
  • Costa Rica y Centroamérica: 20:00 hs.
  • España: 03:00 hs (del miércoles 17 de junio). 

    • Los partidos en el Grupo J del Mundial 2026

    • Argentina vs Argelia: Martes 16 de junio desde las 22 en el Kansas City Stadium
    • Argentina vs Austria: Lunes 22 de junio desde las 14 en el AT&T Stadium de Dallas
    • Argentina vs Jordania: Sábado 27 de junio desde las 23 en el en el AT&T Stadium de Dallas


    Cómo ver la Selección Argentina vs. Areglia por el Mundial 2026

    El partido de la Selección Argentina y Argelia por el Mundial 2026 será televisado por la TV Pública, TyC Sports, DSports y Telefé. Además, vas a poder disfrutarlo en vivo online por las plataformas digitales de streaming  por Disney+ Premium, Paramount+, Flow, Mi Telefé, DGO y Telecentro Play.

    Esta nota habla de:
    1
    La angustia de Eugenia Quevedo tras cantar con Ricardo Arjona: "La estoy pasando pésimo"
    Noticias

    La angustia de Eugenia Quevedo tras cantar con Ricardo Arjona: "La estoy pasando pésimo"

    2
    La historia de amor del Indio Solari y Viru: más de cuatro décadas de compañía, discreción y lealtad
    Noticias

    La historia de amor del Indio Solari y Viru: más de cuatro décadas de compañía, discreción y lealtad

    3
    Quién era Lucas Vignale, el director premiado en los Gardel que trabajó con Bizarrap, Trueno y J Balvin y murió en el choque de helicópteros en Río
    Noticias

    Quién era Lucas Vignale, el director premiado en los Gardel que trabajó con Bizarrap, Trueno y J Balvin y murió en el choque de helicópteros en Río

    4
    El flamante look albiceleste de Emilia Mernes que se robó todas las miradas en la previa del Mundial 2026
    Noticias

    El flamante look albiceleste de Emilia Mernes que se robó todas las miradas en la previa del Mundial 2026

    5
    A una semana de la muerte del Indio Solari, Lionel Messi volvió a homenajearlo
    Noticias

    A una semana de la muerte del Indio Solari, Lionel Messi volvió a homenajearlo

    Últimas noticias de Selección Argentina