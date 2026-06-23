GRUPO K
Con doblete de Cristiano Ronaldo, Portugal goleó 5 a 0 a Uzbekistán en el Mundial 2026
Portugal goleó 5 a 0 a Uzbekistán en el Grupo K del Mundial 2026. Cristiano Ronaldo convirtió un doblete.
Portugal se destapó tras el inesperado empate ente República Democrática del Congo y logró su primera victoria en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.
Cristiano Ronaldo apareció y convirtió un doblete en el triunfo por 5 a 0 ante Uzbekistán, en Houston, por la segunda fecha del Grupo K de la Copa del Mundo.
Nuno Mendes, el arquero Abduvohid Nematov (en contra) y Rafael Leão fueron los fueron los autores de los otros tantos.