Con doblete de Cristiano Ronaldo, Portugal goleó 5 a 0 a Uzbekistán en el Mundial 2026

Portugal se destapó tras el inesperado empate ente República Democrática del Congo y logró su primera victoria en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Cristiano Ronaldo apareció y convirtió un doblete en el triunfo por 5 a 0 ante Uzbekistán, en Houston, por la segunda fecha del Grupo K de la Copa del Mundo.

Nuno Mendes, el arquero Abduvohid Nematov (en contra) y Rafael Leão fueron los fueron los autores de los otros tantos.

LOS GOLES DE PORTUGAL VS. UZBEKISTÁN

¡GOL DE PORTUGAL! %uD83C%uDDF5%uD83C%uDDF9 Rafa Leao pone el quinto con un bombazo al ángulo



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¡GOL DE PORTUGAL! %uD83C%uDDF5%uD83C%uDDF9 Jugada preparada al primer palo y el arquero en contra termina de meter la pelota



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¡GOL DE PORTUGAL! %uD83C%uDDF5%uD83C%uDDF9 Cristiano Ronaldo marca el doblete y todo el estadio festeja con el "SIU" %uD83D%uDE05



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¡GOL DE PORTUGAL! %uD83C%uDDF5%uD83C%uDDF9 Nuno Mendes de tiro libre clava un golazo y amplía la diferencia



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