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GRUPO K

Con doblete de Cristiano Ronaldo, Portugal goleó 5 a 0 a Uzbekistán en el Mundial 2026

Portugal goleó 5 a 0 a Uzbekistán en el Grupo K del Mundial 2026. Cristiano Ronaldo convirtió un doblete.

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 Portugal se destapó tras el inesperado empate ente República Democrática del Congo y logró su primera victoria en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026

Cristiano Ronaldo apareció y convirtió un doblete en el triunfo por 5 a 0 ante Uzbekistán, en Houston, por la segunda fecha del Grupo K de la Copa del Mundo. 

Nuno Mendes, el arquero Abduvohid Nematov (en contra) y Rafael Leão fueron los fueron los autores de los otros tantos.

LOS GOLES DE PORTUGAL VS. UZBEKISTÁN

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