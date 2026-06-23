Portugal vs. Uzbekistán, por el Mundial 2026: hora, formaciones y cómo verlo en vivo

Portugal y Uzbekistán se enfrentan hoy martes, desde las 14 en el Houston Stadium, por la segunda fecha del Grupo K del Mundial 2026 de la FIFA, que se está desarrollando en Estados Unidos, México y Canadá. El árbitro del encuentro será el marroquí Jalal Jayed, quien tendrá como asistentes a sus compatriotas, Zakaria Brinsi y Mostafa Akarkad. Además, Abongile Tom fue designado como cuarto árbitro y Zakhele Siwela como árbitro asistente suplente.

Los Lusos decepcionaron en su debut en este Copa del Mundo al no pasar del empate 1 a 1 frente a Congo, lo que terminó generando un problemas internos en un plantel lleno de ego. El campeón de la Nations League, con Cristiano Ronaldo como máxima figura, va por un triunfo ante un seleccionado menor que le permita dar un paso más hacia los 16avos.

Los uzbekos, que cayeron por 3 a 1 frente a Colombia, habrá que ver si cambian su bloque ultradefensivo que preparó Fabio Cannavaro y que por ahora no le dio resultado.

Probable formación de Portugal vs. Uzbekistán por el Mundial 2026

Portugal: Diogo Costa; João Cancelo, Rúben Dias, Renato Veiga, Nuno Mendes; Vitinha, João Neves; Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Pedro Neto; Cristiano Ronaldo. DT: Roberto Martínez

Uzbekistán: Utkir Yusupov; Bekhruz Karimov, Abdukodir Khusanov, Jakhongir Urozov, Abdulla Abdullaev, Farrukh Sayfiev; Akmal Mozgovoy, Otabek Shukurov; Abbosbek Fayzullaev, Eldor Shomurodov, Odiljon Khamrobekov. DT: Fabio Cannavaro

Cómo ver en vivo Portugal vs. Uzbekistán por el Mundial 2026

El partido entre Portugal y Uzbekistán por el Mundial 2026 será televisado por TyC Sports y DSports. Además, lo vas a poder disfrutar en vivo online por las plataformas digitales de streaming Flow, DGO, Disney + Premium y Telecentro Play.