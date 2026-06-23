Quién es Pauline Kana, la abuela de 100 años más conocida como "Granny Smith" que quiere casarse con Messi y es récord guiness

Lionel Messi hizo historia con la Selección Argentina ante Austria por el Grupo J del Mundial 2026, al anotar un doblete que lo convirtió en el máximo goleador de la historia de las Copas del Mundo.

En medio de la transmisión oficial, todas las miradas no se las llevó el capitán de la Scaloneta, ni siquiera Shakira, quien por cierto estaba a pocos metros de su ex Gerard Piqué, sino una anciana de 100 años que vestía la camiseta celeste y blanca.

La experimentada mujer en su mostrada brevemente por la transmisión oficial con un cartel dedicado al actual goleador de la Copa del Mundo que se está disputando en Estados Unidos, México y Canadá. "Tengo 100 años y soy fan de Messi", afirmó.

Su nombre es Pauline Kana, quien es conocida por millones dee personas en internet como Granny Smith o Gangster Granny. La creadora de contenidos oriunda de Ohio, se hizo famosa gracias a videos de comedia, acrobacias y sketches virales que hacía junto a su nieto.

La estrategia o algunos lo llaman obsesión, de ponerle carteles a Messi también se remonta a un duelo del Inter Miami ante PSG por los octavos del mencionado torneo en el que la mujer mostró una cartulina que decía: "Messi, ¿Querés casarte conmigo?".

Un récord Guinness antes de la atención mediática del Mundial





El ascenso de Kana no ha seguido el patrón habitual de los influencers. Sus primeras apariciones en los vídeos de Ross Smith se produjeron en Vine en 2012, y cuando esa plataforma desapareció, en seguida supo reinventarse en Instagram y TikTok.

Esa misma energía le valió recientemente el reconocimiento oficial de los Récords Guinness. Kana se convirtió en la persona de mayor edad en practicar crowd surfing, logrando el récord a los 99 años y 274 días durante un concierto de Brantley Gilbert en Bellville, Texas.

El intento fue organizado por su nieto, quien quería ayudarla a convertirse en "la mejor del mundo" en algo. La multitud la llevó en andas hacia el escenario mientras los fans coreaban "Abuela", y más tarde celebró con Ross en otro momento que se volvió viral.

Mientras Messi la rompió dentro del campo de juego, la abuela Pauline Kana fue la figura destacada en la tribuna y en internet.



