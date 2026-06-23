Colombia vs. Congo, por el Mundial 2026: hora, formaciones y cómo verlo en vivo
Colombia se enfrenta al duro Congo por el Grupo K del Mundial 2026. Los dirigidos por Néstor Lorenzo buscarán un triunfo que los meta en la siguiente ronda.
Colombia y Congo se enfrentan hoy martes, desde las 23 en Guadalajara, por la fecha 2 del Grupo K del Mundial 2026 de la FIFA, que se está desarrollando en Estados Unidos, México y Canadá. El árbitro del encuentro será el italiano Maurizio Mariani, quien tendrá como asistentes a sus compatriotas Daniele Bindoni y Alberto Tegoni, mientras que el costarricense Juan Calderón será el cuarto árbitro y Juan Carlos Mora será el árbitro sustituto.
El seleccionado colombiando dirigido por Néstor Lorenzo llega al compromiso con la confianza en alto luego de imponerse 3 a 1 frente a Uzbekistán en su debut mundialista.
Por otro lado, el conjunto congoleño consiguió un meritorio empate ante la Portugal de Cristiano Ronaldo. Es más, mereció ganar ese cotejo y se quedó con sabor a poco. Ahora, los africanos buscarán los tres puntos para conseguir un lugar en la siguiente ronda.
Probables formaciones Colombia vs. Congo por el Mundial 2026
Colombia: Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí, Johan Mojica; Gustavo Puerta, Jefferson Lerma; Jhon Arias, James Rodríguez, Luis Díaz; Luis Javier Suárez o Jhon Córdoba. DT: Néstor Lorenzo
Congo: Johny Placide; Carlens Arcus, Jean-Kévin Duverne, Ricardo Adé, Hannes Delcroix, Martin Expérience; Josué Casimir, Danley Jean Jacques, Jean-Ricner Bellegarde, Ruben Providence; Frantzdy Pierrot. DT: Sébastien Desabre
Cómo ver en vivo Colombia vs. Congo por el Mundial 2026
El partido entre Colombia y Congo por el Mundial 2026 será televisado por DSports y Paramount +. Además, vas a poder disfrutarlo en vivo online por las plataformas digitales de streaming de Flow, DGO y Telecentro Play.