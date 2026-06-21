De la Espriella se impone en un reñido balotaje y será el próximo presidente de Colombia

El outsider y candidato de derecha Abelardo de la Espriella será el nuevo presidente de Colombia tras vencer este domingo en un reñido balotaje al senador oficialista Iván Cepeda. Asumirá el 7 de agosto y gobernador hasta 2030.

Con el 99,65% de las mesas escrutadas, De la Espriella obtiene el 49,65% de los votos (12.921.702) contra el 48,70% (12.673.392) de Cepeda, dirigente afín a Gustavo Petro, el primer presidente de izquierda en la historia del país. La diferencia es de apenas 250.694 votos.

En blanco votó el 1,63% y el resto corresponde a votos nulos. La participación superó el 63%.

"No se puede proclamar ninguno presidente"

El actual mandatario colombiano, Gustavo Petro, publicó un mensaje en sus redes sociales en el que sostuvo que por lo parejo de la elección "no sé puede proclamar ninguno presidente" hasta que se realice el recuento definitivo.

El mensaje de Gustavo Petro en medio del recuento del balotaje.

"Es el escrutinio el que determina quién es el presidente. Obedezco a los jueces", subrayó Petro que luego pidió "tranquilidad entre la ciudadanía por favor".

"La realidad nos da un país partido por la mitad, e injerencia extranjera quitándonos la libertad. Se impone un acuerdo nacional si queremos mantener la Patria y la paz en los años por venir", recalcó.