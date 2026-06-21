Elecciones presidenciales en Colombia: Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella definen el balotaje

Este domingo 21 de junio de 2026 se desarrolla en Colombia la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, en una jornada clave para definir el rumbo político del país en los próximos años.

En esta instancia, la ciudadanía habilitada en el censo electoral elige al presidente y vicepresidente de la República para el periodo constitucional 2026-2030. El cargo será asumido en agosto de 2026, de acuerdo con el calendario institucional colombiano.

La contienda enfrenta a Iván Cepeda, un filósofo de 63 años, reconocido defensor de los derechos humanos y aliado del presidente saliente Gustavo Petro, y a Abelardo de la Espriella, un abogado de 47 años identificado con posturas de derecha, respaldado por el mandatario estadounidense Donald Trump y cercano a figuras como Nayib Bukele y Javier Milei.

¿Qué se vota hoy en Colombia?

Durante esta jornada electoral, los ciudadanos no eligen otros cargos de representación como Congreso, gobernaciones o alcaldías. La votación se limita exclusivamente a las fórmulas presidenciales que obtuvieron mayor respaldo en la primera vuelta.

Ambos candidatos llegaron a esta instancia tras haber sido los más votados en la primera vuelta realizada el 31 de mayo de 2026, en la que ninguno logró superar el umbral del 50% más uno de los votos necesarios para consagrarse en primera ronda.

Más de 41 millones de ciudadanos están habilitados para votar tanto en el territorio colombiano como en el exterior. En el país, los centros de votación funcionan entre las 8:00 y las 16:00, mientras que los residentes en el extranjero pudieron emitir su voto desde el 15 de junio en consulados y embajadas.

Las fórmulas en competencia son las encabezadas por Abelardo de la Espriella, acompañado por José Manuel Restrepo como candidato a vicepresidente, y la de Iván Cepeda, junto a Aida Quilcué.

En la primera vuelta, De la Espriella obtuvo el 43,7% de los votos, ubicándose en el primer lugar, mientras que Cepeda alcanzó el 40,9%. La diferencia ajustada entre ambos anticipa una definición reñida en el balotaje.

La votación se hará entre las 08:00 y las 16:00 horas de este domingo y más de 41 millones de colombianos están habilitados para participar de la jornada electoral.

¿Quiénes son los candidatos para la Presidencia en Colombia?

Los dos aspirantes que compiten en esta segunda vuelta representan proyectos políticos diferenciados y visiones opuestas sobre el rumbo del país.

Abelardo de la Espriella es un abogado y fundador del movimiento Defensores de la Patria. Su crecimiento político fue acelerado, pasando de ser una figura mediática a liderar la primera vuelta electoral. Su campaña se ha centrado en un discurso de orden y seguridad, con una fuerte crítica al gobierno de Gustavo Petro.

Abelardo de la Espriella es cercano ideológicamente a figuras como Donald Trump, Nayib Bukele y Javier Milei.

Iván Cepeda, por su parte, es senador del Pacto Histórico y uno de los principales referentes de la izquierda colombiana. Su candidatura se consolidó en el tramo final del proceso electoral y se presenta como continuidad del proyecto progresista impulsado por el oficialismo. Durante la campaña, ha puesto el foco en la defensa de los derechos humanos, la justicia social y la paz.

Iván Cepeda es uno de los principales referentes de la izquierda colombiana y defiende el proyecto progresista del país.

¿Qué es una segunda vuelta presidencial y cómo funciona?

La segunda vuelta presidencial, también conocida como balotaje, es un mecanismo electoral que se aplica cuando ningún candidato alcanza la mayoría absoluta de votos en la primera ronda.

En Colombia, la Constitución establece que para ganar en primera vuelta un candidato debe obtener más del 50% de los votos válidos. Si esto no ocurre, los dos postulantes con mayor cantidad de sufragios compiten en una nueva elección.

En esta instancia, el candidato que obtenga la mayor cantidad de votos se consagra como presidente electo, sin necesidad de alcanzar un porcentaje mínimo adicional. Este sistema busca garantizar que el mandatario elegido cuente con un respaldo mayoritario entre quienes participaron en la votación.