Elecciones en Perú: los resultados definitivos del balotaje se conocerán a mediados de julio

Los resultados preliminares de las elecciones en Perú, celebradas el domingo 7 de junio, muestran un "empate técnico" entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez. Ante la escasa diferencia entre ambos candidatos, la definición presidencial podría conocerse recién a mediados de julio.

La fecha prevista para conocer los resultados definitivos es el 15 de julio, cuando concluirá el escrutinio final con el conteo voto por voto, informó el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Es dos semanas antes de la asunción presidencial, que suele realizarse el 28 del mes.

Los primeros sondeos difundidos tras el cierre de los comicios mostraban una ventaja mínima para Fujimori, candidata de centroderecha e hija del expresidente Alberto Fujimori. Detrás aparecía Roberto Sánchez, referente de centroizquierda y exministro durante el gobierno de Pedro Castillo.

Sin embargo, un conteo rápido elaborado por la consultora Ipsos señaló horas más tarde un escenario inverso. De acuerdo con esa estimación, Sánchez alcanzaba el 50,3% de los votos frente al 49,7% obtenido por Fujimori.

El presidente de la empresa, Alfredo Torres, explicó que los números reflejan un "empate técnico", porque la distancia entre ambos candidatos se encuentra dentro del margen de error de la medición, calculado en 1,9%.

A pesar de la diferencia a favor de Sánchez, desde Ipsos advirtieron que todavía no puede hablarse de un ganador.

Por qué los resultados definitivos demorarán más de un mes

Desde Ipsos explicaron que el conteo rápido se realiza a partir de una muestra de actas electorales, tanto de Perú como del exterior, lo que le otorga un mayor nivel de precisión que los tradicionales boca de urna difundidos al cierre de la votación.

Tras conocerse esas proyecciones, Roberto Sánchez se mostró optimista y, ante sus seguidores, afirmó: "Recuperaremos el gobierno para el pueblo".

Keiko Fujimori, en cambio, evitó dar por definido el resultado y sostuvo que "nadie ha ganado en Perú". Además, remarcó que todavía resta contabilizar la totalidad de las actas y consideró que "sería irresponsable" hablar de una victoria sobre la base del conteo rápido.

Keiko Fujimori y Roberto Sánchez disputan una reñida segunda vuelta presidencial en Perú.

La demora en la oficialización de los resultados se explica por la aplicación de un nuevo mecanismo electoral. Según detalló la vocera del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Grecia Rentería, las mesas impugnadas o con observaciones deberán atravesar un proceso obligatorio de recuento de votos antes de que se proclame al ganador.

"La proclamación (del vencedor) para la segunda vuelta es a mediados de julio, debido a que hay todo un proceso nuevo, que es el recuento de votos", remarcó Rentería.

La funcionaria también señaló que la cantidad de actas observadas creció más de un 50% en comparación con elecciones anteriores. Según explicó, esta situación impacta directamente en los tiempos del escrutinio y obliga a extender el proceso de revisión.

Rentería reiteró que esto "básicamente hace que la proclamación se demore un poco más por este mecanismo de recuento de votos, teniendo en cuenta que el Jurado Nacional (de Elecciones) es garantista de derechos".