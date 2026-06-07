Balotaje en Perú: cerraron los comicios y se aguardan los primeros resultados oficiales

Este domingo se realizó el balotaje en Perú que definirá al próximo presidente entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez. Los centros de votación cerraron a las 17 hora local (19 de Argentina) y ya comenzó el conteo de votos del balotaje por lo que hay expectativas por los primeros resultados.

Asimismo, según la legislación local, luego de la finalización de los comicios se pueden difundir los resultados de boca de urna. En este sentido, los primeros sondeos que se conocieron dan a Fujimori triunfadora con el 50,7% contra el 49,3% de Sánchez.

Se estima que los primeros resultados oficiales estarán alrededor de las 22, hora argentina.

El presidente de Perú exhortó a los candidatos a reconocer el resultado

El presidente de Perú, José Balcázar, exhortó este domingo a reconocer el triunfo de quien resulte ganador en los comicios. "Espero que, a partir de este momento, yo pueda entregar la banda presidencial de una forma pacífica, ordenada, y que el nuevo Gobierno entre a hacer obras para el país", expresó en declaraciones a la prensa local tras emitir su voto en la Institución Educativa "Pedro Abel Labarthe Durand", ubicada en la ciudad de Chiclayo, en la región norteña de Lambayeque

Sobre la transparencia del balotaje, Balcázar sostuvo que la presencia de los dos candidatos a la presidencia, Keiko Fujimori, de Fuerza Popular; y Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, "va a garantizar" en cada mesa que no haya intentos de "distorsionar la votación".

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