Balotaje en Perú: oficializan que Keiko Fujimori y Roberto Sánchez irán a segunda vuelta

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) proclamó oficialmente este domingo los resultados de los comicios presidenciales del pasado 12 de abril, confirmando que la derechista Keiko Fujimori y el legislador de izquierda Roberto Sánchez se enfrentarán en una crucial segunda vuelta electoral programada para el próximo 7 de junio.

El anuncio oficial se realizó tras más de un mes de incertidumbre, audiencias judiciales y acusaciones cruzadas en Perú.

"Los candidatos que han obtenido las dos más altas mayorías relativas son Keiko Fujimori y Roberto Sánchez", anunció en conferencia de prensa el presidente del JNE, Roberto Burneo, dando por concluido el escrutinio del 100% de las actas de votación, un proceso ralentizado por la revisión de más de 68.000 documentos observados.

Cifras oficiales y reclamos por el tercer puesto

De acuerdo con los datos de la autoridad electoral, Fujimori, líder de Fuerza Popular e hija del fallecido expresidente Alberto Fujimori, se impuso en la primera vuelta con el 17,1% de los sufragios.

En tanto, Sánchez, psicólogo de 57 años y exministro del encarcelado Pedro Castillo, consolidó el segundo puesto con el 12% tras una remontada en los tramos finales del conteo.

La ajustada definición relegó al tercer lugar al exalcalde de Lima, el ultraconservador Rafael López Aliaga, quien obtuvo el 11,9% de los votos y perdió el pase al balotaje por una diferencia de 21.209 sufragios frente a Sánchez.

Ante este escenario, López Aliaga desconoció el dictamen de forma inmediata y expresó en su cuenta de X: "Impugnaremos este grave delito de traición a la patria. No aceptaremos resultados producto de fraude y corrupción", en alusión a problemas logísticos registrados en la capital durante la jornada de votación.

Respaldo al dictamen y escenario de polarización

Pese a las críticas, Burneo ratificó la validez del resultado recordando que el JNE posee la última palabra constitucional en la materia.

Este respaldo coincide con el informe de la misión de observación de la Unión Europea, que validó el proceso general a pesar de haber detectado graves deficiencias organizativas.

El nuevo escenario electoral promete reeditar los altos niveles de polarización y tensión que el país experimentó en el balotaje de 2021 entre la propia Fujimori y Pedro Castillo.

Mientras que para Keiko Fujimori representa la cuarta oportunidad consecutiva en la que intentará alcanzar la presidencia tras tres derrotas previas en segunda vuelta, para Sánchez significa debutar en una definición de este calibre.

Ambos candidatos disputarán la conducción de una nación que registra el paso de ocho presidentes por el Palacio de Gobierno desde 2016.