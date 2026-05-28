Cerca de 109 mil peruanos en Buenos Aires podrán votar en la segunda vuelta entre Fujimori y Sánchez

El Consulado General del Perú en Buenos Aires realizó el miércoles pasado una conferencia de prensa para informar sobre la organización del proceso de votación para la segunda vuelta de las Elecciones Generales del Perú 2026, que se celebrará el próximo domingo 7 de junio. En esa jornada, los ciudadanos peruanos residentes en el exterior elegirán entre Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y Roberto Sánchez (Juntos por el Perú), las dos fórmulas presidenciales que pasaron a la instancia definitiva. El horario de votación será de 7 a. m. a 5 p. m., momento en que se cerrarán las puertas de los centros de votación.

Cómo será el operativo en Buenos Aires y el resto del país

Dentro de la jurisdicción del Consulado General en Buenos Aires se encuentran habilitados para votar cerca de 109 mil ciudadanos peruanos, para quienes se organizarán 6 centros de votación y 221 mesas electorales. Sumando los consulados honorarios en Rosario, Salta y Corrientes, el número total asciende a aproximadamente 115 mil electores.

En toda Argentina, el padrón registra 145.893 ciudadanos peruanos habilitados, distribuidos en 16 centros de votación en 11 ciudades, bajo la coordinación de los consulados generales de Buenos Aires, Córdoba, La Plata y Mendoza.

A nivel mundial, más de 1,2 millones de peruanos podrán ejercer su voto en el exterior a través de 2.509 mesas de sufragio instaladas en 218 locales de votación, distribuidos en 82 países.

El cónsul general Luis Felipe Isasi subrayó la importancia de la presencia de los miembros de mesa titulares y suplentes para garantizar el normal desarrollo del proceso. Quienes fueron designados en ese rol recibirán capacitación presencial entre el lunes 1 y el miércoles 3 de junio, además de acceso a formación virtual a través de la plataforma de la ONPE. El día de la elección deberán presentarse a las 6 a. m. en su local de votación y recibirán refrigerio durante toda la jornada y un estipendio de 165 soles (aproximadamente 50 dólares).

Para votar es obligatorio presentar el DNI peruano físico y tener registrada la dirección de residencia. Los cambios de domicilio realizados después de octubre de 2025 no serán tenidos en cuenta. Los electores pueden consultar su local de votación en consultaelectoral.onpe.gob.pe.