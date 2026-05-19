El Papa León XIV presente en Perú

La Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) presentó oficialmente el diseño del carné universitario 2026, el cual estará dedicado al Papa León XIV.

El documento oficial, que identifica a los estudiantes matriculados en universidades licenciadas de Perú y les otorga el beneficio del medio pasaje en el transporte público, rinde un homenaje al Santo Padre a un año del inicio de su pontificado, destacando su estrecho vínculo histórico con el ámbito académico del país andino.

Trayectoria y labor en las universidades peruanas

La distinción responde a la labor previa de Robert Francis Prevost (hoy Papa León XIV), quien desarrolló gran parte de su misión pastoral en el norte del país.

La entidad estatal resaltó su participación institucional en la educación superior, donde se desempeñó como Gran Canciller de la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo (USAT) de Chiclayo durante ocho años.

Asimismo, formó parte de la Asamblea Universitaria de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), institución que le otorgó la Medalla de Honor Jorge Dintilhac en 2023.

Respecto a la impronta de su gestión antes de asumir el máximo cargo de la Iglesia católica, el organismo educativo remarcó en su presentación que "su paso por el Perú estuvo marcado por su trabajo cercano con comunidades y jóvenes", fundamentando así los motivos de la elección de su figura para el diseño del presente ciclo lectivo.

Valores para el sistema universitario

El lanzamiento del documento busca proyectar un mensaje hacia los estudiantes matriculados en el sistema de educación superior.

El superintendente de la Sunedu, el Dr. Vicente Espinoza, fue el encargado de formalizar el anuncio del nuevo diseño y explicar el simbolismo detrás de la iniciativa oficial.

Al respecto, la máxima autoridad del organismo académico afirmó: "En esta oportunidad, estamos lanzando el carné universitario 2026 con la imagen del papa León XIV. Es una imagen muy significativa para todos los peruanos y representa los valores que nosotros queremos para el sistema universitario", sellando así el reconocimiento a una figura que dejó una profunda huella en la comunidad educativa del país.