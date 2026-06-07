Elecciones en Perú: balotaje con dos rumbos opuestos entre el izquierdista Sánchez y la derechista Fujimori

Más de 27 millones de personas podrán votar este domingo al nuevo presidente del Perú, en el balotaje del que participarán el izquierdista Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) y la derechista Keiko Fujimori (Fuerza Popular), quienes obtuvieron la mayor cantidad de sufragios en una primera vuelta totalmente dividida.

Ambos candidatos representan una opción de país totalmente diferente y quien gane deberá enfrentar la inestabilidad política de la última década, que provocó que el país tuviera ya ocho mandatarios en los últimos diez años, y altos niveles de criminalidad y desigualdad.

Cierre de campaña

El último mensaje de Fujimori sirvió para recordar a su padre Alberto y a buscar el voto de los seguidores de quien, durante la década que gobernó Perú, dio un autogolpe de Estado y fue varios años después sentenciado por corrupción y por crímenes de lesa humanidad, debido a la política de planificación familiar que derivó en la esterilización forzada de aproximadamente 270.000 mujeres y 22.000 hombres, mayormente de poblaciones indígenas y de extrema pobreza. Por este delito recibió una pena de 25 años de cárcel.

Con esta pesada mochila, la candidata tendrá que limpiar su nombre, algo difícil si se consideran sus declaraciones, en las que apunta a seguir el modelo de su padre, con mano dura contra la delincuencia y garantizando el orden.

Por su parte, Sánchez recordó en su cierre de campaña al ex presidente Pedro Castillo, destituido y encarcelado por su fallido intento de cerrar el Congreso que lo quería derrocar. En ese sentido, anunció que si gana lo indultará. Además, se presentó como "la voz de los excluidos y los pobres", cuestionó el autoritarismo fujimorista y su historia de corrupción, a la vez que anticipó que con su triunfo el país recuperará la división de poderes.

También se comprometió a garantizar justicia social y derechos para todos los habitantes del país, en tanto que anunció una lucha frontal contra la corrupción.

Roberto Sánchez y Keiko Fujimori participaron de un debate caliente antes de la segunda vuelta (Xinhua).

Días atrás, ambos candidatos participaron de un debate en el que se acusaron mutuamente y mostraron las enormes diferencias que tienen sus proyectos.

Los últimos números

De acuerdo con un simulacro de votación que realizó la empresa Ipsos entre el 29 y el 30 de mayo, la derechista conseguiría 51,4% de los votos válidos y Sánchez, el 48,6%. En tanto, al incorporar los votos en blanco y viciados, Fujimori sigue arriba con 40,4%, sobre 38,3% de su rival. El resto, 21,3%, corresponde a sufragios nulos o en blanco.

También da ganadora a Fujimori la encuesta de CB Global Data, realizada entre el 25 y el 30 de mayo, ya que cuenta con una intención de voto de 38,6%, mientras que Sánchez sumaría 36,5%.

Primera vuelta

De confirmarse el triunfo de la derechista Fujimori, se ratificaría el resultado obtenido en las elecciones realizadas el 12 de abril, en las que obtuvo 2.877.678 votos, lo que equivale al 17,1% del total. En esa instancia, Sánchez fue elegido por 2.015.114 personas, es decir, 12%.