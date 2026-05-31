Colombia vota en elecciones marcadas por la polarización extrema y la violencia armada

Colombia vota este domingo en unas elecciones presidenciales marcadas por la polarización extrema y la violencia armada.

Tres candidatos concentran las chances de llegar al balotaje del 21 de junio: el izquierdista Iván Cepeda (63), el ultraderechista Abelardo de la Espriella (47) y la derechista Paloma Valencia (48).

Cepeda, heredero del presidente Gustavo Petro, lidera los sondeos. De la Espriella, admirador de Javier Milei y Donald Trump, le pisa los talones en un empate técnico. Valencia, del Centro Democrático, aparece tercera pero con el respaldo de un partido tradicional con capacidad de movilización.

Más de 41 millones de colombianos están habilitados para votar. Ningún candidato alcanzaría el 50% necesario para ganar en primera vuelta.

Violencia y tensión: el gran reto del próximo presidente





Los comicios se desarrollan bajo un clima de fuerte tensión. El gobierno desplegó 248.000 policías y militares para custodiar el proceso electoral ante el avance de grupos armados vinculados a la guerrilla y el narcotráfico.

Se estima que hay 27.000 hombres en armas y 16 zonas en disputa territorial entre las disidencias de las FARC, el ELN, grupos paramilitares y organizaciones del narcotráfico. En los últimos meses hubo atentados, ataques con drones y el asesinato del precandidato de la derecha tradicional Miguel Uribe Turbay, baleado en Bogotá en junio pasado y muerto en agosto.

"Hay regiones con problemas de seguridad serios. La situación ha sido bastante tensa en estos últimos días", advirtió el analista Carlos Moreno, de la Universidad Javeriana de Bogotá.

Más allá de la seguridad, el próximo presidente recibirá un déficit fiscal de casi el 7% del PBI y una deuda pública que supera el 64% del producto bruto interno. El sistema de salud atraviesa además una crisis de financiamiento que, según denuncian actores del sector, dejó a hospitales sin recursos para medicamentos y atención básica.

De la Espriella: el "outsider" que quiere ser el Milei colombiano





La figura más disruptiva de la elección es Abelardo de la Espriella, abogado, empresario y creador digital que construyó una carrera mediática como opositor feroz a Petro. Su discurso antisistema y de libertad económica apunta a capitalizar el hartazgo con cuatro años de gobierno de izquierda.

En 2017 publicó un artículo titulado "Muerte al tirano" en el que pedía asesinar a Nicolás Maduro - paradójicamente, entonces era abogado de Alex Saab, considerado operador financiero del régimen venezolano.

"Estamos en un momento de polarización extrema", resumió la analista Eugenie Richard, de la Universidad Externado de Colombia.