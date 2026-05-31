Elecciones en Colombia: gana el opositor de la Espriella pero habrá balotaje con el oficialista Cepeda

Las elecciones presidenciales en Colombia posicionan al candidato de la ultraderecha Abelardo de la Espirella como el ganador de la jornada con un 43,75 % de los votos, pero confirmaron que habrá un balotaje contra el candidato oficialista Iván Cepeda, que obtiene un 41,51 %.

Desde la Registraduría Nacional de Colombia detallaron que se escrutó un 79,77 % de las mesas, y que los dos candidatos más votados deberán someterse a una segunda vuelta el próximo 21 de junio.

Hubo más de 41 millones de colombianos habilitados para votar.

La candidata presidencial del partido Centro Democrático, Paloma Valencia, quedó muy lejos de la polarización entre los principales candidatos con un 6,62 %.

Se estima que los resultados finales se darían a conocer cerca de las 18:30 de Colombia (20:30 de Argentina); para evitar el balotaje, los candidatos debían superar el 50 % de los votos.

En estas elecciones presidenciales había más de 41 millones de votantes registrados, con 122.016 mesas de votación y aproximadamente 373.612 testigos registrados.

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