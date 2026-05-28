Macri encabeza una cumbre para reactivar al PRO en medio de la tensión con Milei

El ex presidente Mauricio Macri sigue con su estrategia de reposicionar al PRO con mira a las elecciones de 2027 y este jueves encabeza un Foro de Legisladores partidarios en el Ciudad de Buenos Aires, al que asisten diputados y senadores de todo el país.

El encuentro arrancó las 9 en la sede nacional del partido en la Ciudad de Buenos Aires, en calle Balcarce, y se extenderá hasta las 12. El ex jefe de Estado será el principal orador junto al diputado nacional y secretario General del partido, Fernando de Andreis. Se prevé, además, una presentación de cada uno de los jefes de bloque provinciales.

Macri levantó su perfil en las últimas y participó de varios actos del PRO, el último en Mendoza el 22 de mayo, en el que empezó a marcar diferencias con el Gobierno de Javier Milei. Desde el partido, además, criticaron en varias ocasiones el respaldo que el Presidente y los principales referentes de La Libertad Avanza le otorgaron al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien es investigado por la Justicia por presunto enriquecimiento ilícito.

"Hay muchos argentinos que la están remando y al capitán del barco le esconden lo que ocurre", fue uno de los cuestionamientos que Macri le realizó al Presidente durante el discurso que dio en el acto en Mendoza.

El PRO busca definir los lineamientos del "próximo paso"

La cumbre se enmarca también en la gira del "próximo paso" que ya incluyó actividades en CABA, la provincia de Buenos Aires, Corrientes, Chaco y el mencionado acto en Mendoza, con la que los integrantes del PRO intentan acordar los lineamientos para los comicios del año que viene.

La semana pasada, el ex presidente encabezó un acto en Mendoza.

En esta ocasión, el objetivo de Macri es comenzar a reconstruir una mesa federal de coordinación parlamentaria y reflotar el Foro Federal de Legisladores Provinciales del PRO, un espacio que funcionó hasta 2023.

Al acto de este jueves se espera que asistan, entre otros, los legisladores Darío Nieto, Silvia Lospennato, Laura Alonso, Waldo Wolff, Guillermo Montenegro, Rocío Figueroa, Patricia Glize, Ignacio Parera, Sergio Siciliano, Gimena Villafruela, Agustín Forchieri, María Sotolano, Rita Salaberry, Natalia Blanco, Leticia Bontempo, María Paula Bustos, Martín Endere, Julieta Quinteros, Alejandro Rabinovich, María Laura Ricchini, Fernando Rovello, Pablo Petrecca, Alex Campbell, Jorge Schiavone y Juan Manuel Rico Zini.