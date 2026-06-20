Trump amenaza a Irán con imponer peajes en el estrecho de Ormuz si no llegan a un acuerdo en 60 días

En un nuevo capítulo de la tensa relación entre Washington y Teherán, el presidente Donald Trump lanzó una advertencia contundente que pone a prueba la estabilidad del comercio energético mundial.

El mandatario estadounidense estableció un plazo máximo de 60 días para alcanzar un acuerdo definitivo sobre el programa nuclear de Irán, periodo durante el cual el estrecho de Ormuz deberá permanecer abierto y sin restricciones adicionales.

El presidente Donald Trump reafirma su postura ante la crisis en el Golfo, advirtiendo que Estados Unidos no tolerará bloqueos en Ormuz.

La advertencia de Trump, difundida a través de su plataformaTruth Social, fue explícita: si al cumplirse los dos meses no se concretó un entendimiento satisfactorio, Estados Unidos se reserva el derecho de imponer sus propios cargos por el tránsito en esta estratégica vía marítima.

El presidente justificó esta eventual medida como una forma de compensar los "servicios prestados" por su nación a diversos países de Medio Oriente, un argumento que añade una capa de presión adicional a las complejas negociaciones en Suiza.

En este contexto, una delegación iraní de alto nivel, encabezada por el ministro de Relaciones Exteriores, Abbas Araghchi, y el presidente del Parlamento, Mohammad Bagher Qalibaf, ya se encuentra en camino para participar de esta mesa técnica.

El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, mantiene una postura firme frente a Washington, exigiendo el cese de las operaciones militares en el Líbano.

Por parte de Estados Unidos, los negociadores Jared Kushner y Steve Witkoff encabezan la representación, con la posibilidad de que el vicepresidente JD Vance se sume en los próximos días para intentar rescatar un proceso que pende de un hilo.

Sin embargo, el éxito de estas conversaciones no depende solo de la voluntad nuclear de ambas potencias. El frente libanés actúa como un factor disruptivo constante, ya que Hezbollah condiciona cualquier tregua.

Con el reloj en marcha, los próximos 60 días se perfilan como un periodo crítico. La capacidad de las partes para separar el conflicto bélico de la seguridad del tráfico marítimo será determinante para evitar que el estrecho de Ormuz se convierta, finalmente, en un escenario de nuevas sanciones económicas impuestas desde Washington.