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Domingo, 21 de junio de 2026

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FESTEJO

Milei celebró el triunfo de Abelardo de la Espriella en Colombia: "El león y el tigre rugen en Latinoamérica"

El Presidente sostuvo que "la libertad avanza en todo América Latina y ya no hay vuelta atrás". "La mayoría de los colombianos eligieron el camino de la libertad económica, la prosperidad y la seguridad implacable", remarcó.

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El presidente Javier Milei festejó la victoria que obtuvo este domingo el candidato de derecha Abelardo De la Espriella en el balotaje presidencial que se llevó a cabo en Colombia.

"El león y el tigre rugen en Latinoamérica!!! Felicito enormemente a Abelardo de la Espriella por su histórica victoria en Colombia", resaltó el líder de La Libertad Avanza en un mensaje publicado en su cuenta en X.

El jefe de Estado aseguró que "hoy la mayoría de los colombianos eligieron el camino de la libertad económica, la prosperidad, la seguridad implacable y decirle BASTA al crimen organizado transnacional y al narcotráfico".

Milei celebró el triunfo de Abelardo de la Espriella en Colombia: "El león y el tigre rugen en Latinoamérica"

"La libertad avanza en toda América Latina y ya no hay vuelta atrás. Viva la libertad carajo...!!!", sentenció Milei.

Ajustado triunfo de Abelardo de la Espriella

Abelardo de la Espriella, a quien apodan "El Tigre", venció en una reñida elección al senador y candidato oficialista, Iván Cepeda, y será el próximo presidente de Colombia.

Con el 99,87% de las mesas escrutadas, De la Espriella obtuvo el 49,65% de los votos (12.945.490) contra el 48,70% (12.698.334) de Cepeda, dirigente afín a Gustavo Petro, el primer presidente de izquierda en la historia del país. La diferencia es de apenas 247.156 votos.

Por lo parejo de la elección, Petro sostuvo que "no se puede proclamar ninguno presidente" hasta que se realice el recuento definitivo.

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