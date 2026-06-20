Acto en Rosario: Victoria Villarruel desequilibró los esfuerzos de Javier Milei por Adorni y la unidad

En Rosario se conmemoró el Día de la Bandera y se homenajeó a su creador, Manuel Belgrano. El presidente Javier Milei hizo foco en su discurso en la fecha patria, pero en segundo plano desplegó su apoyo al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y varias señales de unidad con el resto de los ministros. La presencia de la vicepresidenta Victoria Villarruel que la Casa Rosada intento evitar, aguó los planes.

La muestra de equilibrio que hizo Milei con las internas en el Tedeum del 25 de mayo, no pudo ser este 20 de junio. Llegó al Monumento a la Bandera acompañado por Adorni, Karina Milei, Patricia Bullrich, Martín Menem y casi todos los ministros (dos están de viaje) pero el factor Villarruel, que no fue parte de aquella ceremonia en la Catedral de Buenos Aires, se hizo sentir en Santa Fe.

"Los Milei saben que Victoria iba a ir a buscar protagonismo, se esperaban cada una de las cosas que hizo, te lo aseguro", reaccionó una importante fuente del ala karinista del gobierno ante la consulta de cronica.com.ar y concluyó sobre la Vice: "está jugando fuerte".

Villarruel, de espaldas a Milei.

Es que con varios desplantes públicos recogidos en los últimos años, esta vez Villarruel ubicada en la primera fila ni esperó el saludo perfilada hacia el Presidente a su ingreso y mientras saludaba a los ministros y a Adorni, mas bien mantuvo la mirada al frente.

Cuando sonó el himno nacional, con el Jefe de Estado en el escenario, se dio vuelta y quedó de espaldas. "Lo cantó mirando a la bandera nacional", explicaron desde su entorno a este medio cuando el gesto ya colmaba las redes sociales.

La no invitada por Presidencia pero sí por las autoridades provinciales puso así de relieve la rotura de la relación con Milei, una situación que no es novedad para los que se preocupan por cuidar la gobernabilidad pero que no deja de ser un problema para La Libertad Avanza, mass en tiempos de desafíos en el Congreso, como los intentos que promete la oposición la semana próxima para intentar expulsar a Adorni.

Milei abrazó a Adorni pero Villarruel lo fustigó

La presidenta del Senado contrarrestó parte de la exhibición de poder Milei en Rosario. Expuso la no invitación y el no saludo ante la presencia de casi toda la primera plana del gobierno para acompañar a Milei en Rosario, una convocatoria no opcional de Presidencia que buscaba ratificar la imagen de cohesión en medio de las internas.

Saludo de Milei con Adorni en Rosario, Villarruel a pocos metros.

El Presidente, por ejemplo, abrazó a Adorni tras pedirle que abandone del rol de vocero, una decisión que le costó mucho tiempo tomar. Era una foto importante después de una semana de intensos rumores de renuncia o licencia que fueron rechazados sistemáticamente por la Casa Rosada.

A su turno, Villarruel fustigó al Jefe de Gabinete sin dudarlo: "La presencia de Adorni no tiene mucho que ver con un día que recordamos a Belgrano, que representa la rectitud. Creo que estuvo desubicada la situación".

El comentario se combinó con los que le marcaron a Milei en las redes sociales la ironía de recordar al prócer que el mismo describió en su discurso en Rosario como alguien que "fue rico y murió pobre a los 50 años, habiendo entregado todo por su Patria", en medio de los escándalos que rodean al funcionario bajo su protección, Adorni, y de la causa judicial por presunto enriquecimiento ilícito.

Finalmente, en medio de un fuerte operativo de seguridad alrededor del Monumento a la Bandera, Milei recibió de la militancia violeta ubicada detrás de las vallas pero cerca del escenario múltiples cánticos de apoyo y él agradeció. Fuera de la transmisión oficial, recibió al retirarse varios abucheos de otras voces locales.



