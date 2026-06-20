Manuel Adorni recibió otro abrazo de Javier Milei en Rosario y charló unos minutos con Patricia Bullrich

Luego de poner fin a su rol de vocero, el jefe de Gabinete Manuel Adorni recibió otro fuerte gesto de respaldo del presidente de la Nación, Javier Milei, en el acto oficial por el Día de la Bandera en Rosario, Santa Fe. Antes, dialogó unos minutos entre la multitud con la jefa de bloque en el Senado, Patricia Bullrich.

Adorni, la secretaria general de la Presidencia Karina Milei y casi todos los ministros nacionales junto a otros funcionarios y miembros de la mesa política se ubicaron en la primera fila de la ceremonia, para escuchar el discurso de Milei. Allí se sentó también la vicepresidenta Victoria Villarruel, aunque el mandatario no la saludó.

En segunda fila quedó Bullrich, abrazo para el cual Milei tuvo que extenderse. Si bien no oculta su postura crítica a la decisión del mandatario nacional de sostener en el cargo a Adorni, se movió en tándem con la Casa Rosada en la semana para postergar con éxito la sesión por la interpelación y moción de censura en el Senado.

En ese marco, al jefe de Gabinete y a la jefa de bancada de La Libertad Avanza en la Cámara alta se los vio conversando en la transmisión oficial, minutos antes de la llegada de Milei al Monumento a la Bandera.

Patricia Bullrich en la segunda fila del acto en Rosario.

Adorni viene de reunirse el ultimo viernes con Milei en la Quinta de Olivos durante casi seis horas y de definir varios cambios que en las próximas semanas se sumarian al ya anunciado: asumirá Adrián Ravier como vocero presidencial.

"Un gran paso para destrabar la comunicación del Gobierno y mostrar con claridad el esfuerzo de todos los argentinos y los resultados de todos los días", publicó Bullrich tras conocerse la designación en X, en otra clara crítica al aval del Presidente a Adorni.

Hay versiones que aseguran que en la ultima reunión de mesa política el Jefe de Gabinete le habría pedido a Bullrich que desista de hacer cuestionamientos públicos a su figura. Si existió la advertencia, no parece haber dado resultado en la previa del acto en Rosario.