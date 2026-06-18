Manuel Adorni: en el gobierno confían que el Congreso no va a llegar con los votos para la remoción

"No va a pasar", afirman en la Casa Rosada sobre la posibilidad de que la oposición férrea y los aliados de La Libertad Avanza se unan en el Congreso para conseguir remover al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, del cargo. Hay tratativas contrarreloj para evitar un revés a la voluntad del presidente Javier Milei, pero se preparan para lo peor.

Si, primero el Senado, y segundo y mas difícil, en la Cámara de Diputados, logran sortear las irreconciliables diferencias comúnmente conocidas como "grieta" para interpelar y aprobar la moción de censura contra Adorni, no solo será la primera vez que ocurra desde que está disponible, sino que seria un revés para la imagen de Milei.

Mas allá del impacto político, organismos multilaterales de crédito como el Fondo Monetario Internacional (FMI) suelen seguir con lupa la capacidad de acuerdos entre la casa Rosada y el Congreso que sellen la gobernabilidad.

Por eso por encima del despliegue de poder que busca asegurar Milei este sábado en Rosario, adonde citó a Adorni y a todo el gabinete para dar señales de unidad, sus alfiles de la mesa política trabajan para negociar con dialoguistas y evitar una expulsión en base al artículo 101 de la Constitución Nacional en plena investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito.

Tuvieron éxito en las ultimas horas para ganar tiempo y que la sesión del Senado que iba a ser este jueves pase al próximo.

Tal cual lo anunció a ultima hora del miércoles la jefa de bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, casi todo el resto de las bancadas prometen el 25 de junio sin excusas avanzar para interpelar a Adorni, cita que se concretaría recién el 2 de julio con posible moción de censura.

Es la fecha que fijo el propio Adorni para asistir al Congreso para su informe de gestión.

Qué pasa si el Senado aprueba la moción de censura

Si el Senado tiene los votos y aprueba la moción de censura, el tema pasa a la Cámara de Diputados. El paso a paso para expulsar a Adorni del cargo por la vía parlamentaria es extenso y por eso en Rosada confían en que podrán evitarlo.

Además, todavía apuestan a que los aliados del PRO y la UCR finalmente opten por no votar con el peronismo kirchnerista la remoción, aunque se preparan para digerir que levanten la mano para la interpelación. Desde la bancada del partido amarillo ya dejaron en claro que eso no les importa y la postura sobre Adorni es: "ni un día mas".

Negociaciones en el Congreso.

Si pasara lo contrario y las mayorías de las voluntades en el Congreso votan la remoción de Adorni, igual no estaría todo dicho para el gobierno de La Libertad Avanza.

Milei queda obligado a nombrar un reemplazo para conducir la Jefatura de Gabinete. En tanto, en las ultimas horas se reabrió el debate constitucional sobre una resignación en el mismo cargo.