Panamá vs. Croacia, por el Mundial 2026: hora, formaciones y cómo verlo en vivo

Panamá y Croacia juegan hoy martes, desde las 20 en el Boston Stadium, por la fecha 2 del Grupo L del Mundial 2026 de la FIFA, que se está desarrollando en Estados Unidos, México y Canadá. El árbitro del encuentro será el gabonés Pierre Atcho, quien tendrá como asistentes a sus compatriotas Boris Ditsoga y Amos Abeigne, mientras que Khalid Al Turais será el cuarto árbitro y Mohammed Al Abakry será el árbitro sustituto.

Las esperanzas de los Canaleros se desmoronaron a los 95, cuando Caleb Yirenkyi anotó el único tanto del triunfo de Ghana, lo que los obliga a sumar. La buena noticia pasa por el regreso de Adalberto Carrasquilla, que se perdió el debut por lesión.

Croacia no pudo contra una Inglaterra muy superior y sólo se sostuvo en juego por su tenacidad y un Luka Modric, que a pesar de sus 40 años, es la máxima figura de su seleccionado. Al igual que su rival, no le queda otra que ganar.

Probables formaciones de Panamá vs. Croacia por el Mundial 2026

Panamá: Orlando Mosquera; Michael Murillo, Jiovany Ramos, Andrés Andrade, José Córdoba, César Blackman; Adalberto Carrasquilla, Cristian Mártinez; Edgar Bárcenas, Cecilio Waterman y José Luis Rodríguez. DT: Thomas Christiansen

Croacia: Dominik Livákovic, Josip Stanisic, Josip Sutalo, Luka Vuskovic, Josko Gvardiol, Ivan Perisic; Luka Modric, Petar Sucic; Martin Baturina, Petar Musa y Mario Pasalic. DT: Zlatko Dalic

Cómo ver en vivo Panamá vs. Croacia por el Mundial 2026

El partido entre Panamá y Croacia por el Mundial 2026 será televisado por TyC Sports y DSports. Además, vas a poder disfrutarlo en vivo online por las plataformas digitales de streaming de Flow, DGO y Telecentro Play.