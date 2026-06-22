Argentina ganó, se ilusiona con el primer puesto y Messi hizo historia otra vez

La Selección Argentina ganó su segundo partido del Mundial 2026 este lunes al vencer 2-0 a Austria con dos goles de Lionel Messi, en el marco de la fecha 2 del Grupo J. El encuentro se disputó en el Dallas Stadium.

Fue una tarde soñada para el equipo argentino. Si bien el partido tuvo algunos sobresaltos, lo cierto es que el combinado nacional se impuso en el marcador, aseguró su pase a 16avos y sueña con el primer puesto de su zona.

El detalle de la jornada es que Messi rompió otro récord. ¿Otro más? Sí: el capitán argentino ya es el máximo goleador en la historia de la Copa del Mundo, dejando atrás al alemán Miroslav Klose.

Contundente triunfo de la Selección Argentina

Messi arrancó la tarde torcido luego de desviar un penal en el inicio del encuentro. Sin embargo, logró reponerse y, momentos más tarde, abrió el marcador tras una gran jugada colectiva.

El Dibu Martínez no tuvo mucho trabajo más allá de alguna exigencia y pocos centros descolgados. Y si bien Argentina no lograba liquidar el partido, Austria no inquietaba tanto.

Finalmente, ya en el tiempo de descuento, una guapeada de Messi derivó en el 2-0 final que puso a los de Lionel Scaloni en la siguiente fase.

¿Argentina termina primera?

El nuevo formato para los grupos del Mundial 2026 es "desempate olímpico". En consecuencia, si Argelia y Jordania empatan, o Argelia le gana a Jordania, Argentina se asegurará el primer puesto de su zona y jugará contra el segundo del Grupo H.

Es que, en caso de que Jordania no gane, la Scaloneta puede perder contra Jordania que igualmente será primera, ya que el "desempate olímpico" la muestra como favorita frente a los africanos y los europeos porque les ganó a ambos.

Con la mira en el horizonte: ¿A quién se podría cruzar Argentina en la próxima fase?

Ya en 16avos, y a la espera de ver en qué puesto, hay que mirar el Grupo H para intentar dilucidar quién será el próximo rival de Argentina.

En caso de quedar primera, el segundo del Grupo H hoy es Uruguay, por lo que el rival sería el clásico rioplatense. España se encuentra primera con 4 puntos, mientras que los "charruas" y Cabo Verde comparten el segundo puesto con 2 y Arabia Saudita va última, con 0.

Otro más y van: nuevo récord de Messi

Historia viva: Messi volvió a romper otro récord tras clavar dos goles ante Austria en el Dallas Stadium, ya que es el máximo goleador de la historia de la Copa del Mundo.

El 10 de la Selección Argentina se anotó con un doblete ante el conjunto europeo y, así, superó al alemán Miroslav Klose, que lideraba el ranking hasta el inicio de este certamen.

"Estoy muy feliz por el triunfo, es importantísimo, creo que nos da tranquilidad para lo que viene", aseguró el capitán de la Selección argentina, quien agregó: "Estaba con mucha bronca por el penal porque lo erré, pero por suerte pudimos revertir esa situación".



