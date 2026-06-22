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Antonela Roccuzzo, Valentina Cervantes y las mujeres de la Selección celebraron el triunfo de Argentina contra Austria: las fotos

Las parejas de los futbolistas acompañaron a la Scaloneta desde las tribunas de Dallas y compartieron postales familiares, looks mundialistas y tiernos momentos que conquistaron las redes sociales. ¡Mirá las imágenes, en la nota!

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De la misma manera que el público y varias celebridades celebraron el triunfo de la Selección Argentina frente a Austria en el Mundial 2026, las mujeres de los futbolistas también compartieron imágenes de cómo vivieron una jornada inolvidable en Dallas. A través de sus redes sociales, mostraron los festejos por una nueva victoria de la Scaloneta.

Una de las más activas fue Antonela Roccuzzo. Luego del romántico mensaje que le dedicó a Lionel Messi antes del encuentro, la empresaria publicó una serie de fotos junto a Thiago, Mateo y Ciro en el AT&T Stadium. "Qué privilegio verte hacer historia una y otra vez. Te amo Leo Messi", escribió junto a corazones y la bandera argentina.


Por su parte, Camila Galante también mostró cómo siguió el partido junto a sus hijos. En una de las imágenes se los vio de espaldas observando el campo de juego con una camiseta que llevaba el apellido de Leandro Paredes. Además, compartió un video del instante en que el mediocampista ingresó al encuentro.

Antonela Roccuzzo, Agustina Gandolfo y Caro Calvagni celebraron el triunfo de Argentina. (Foto: Instagram).
Antonela Roccuzzo, Agustina Gandolfo y Caro Calvagni celebraron el triunfo de Argentina. (Foto: Instagram).

Otra que llamó la atención fue Agustina Gandolfo, pareja de Lautaro Martínez. La influencer publicó distintas postales desde las inmediaciones del estadio y aprovechó para exhibir su look mundialista, compuesto por una versión corta de la camiseta albiceleste y un jean claro.

Las mujeres de la Selección celebraron el triunfo de Argentina. (Foto: Instagram).
Las mujeres de la Selección celebraron el triunfo de Argentina. (Foto: Instagram).

En tanto, Valentina Cervantes enterneció a sus seguidores al mostrar la reacción de su hijo Benjamín Fernández durante los festejos por los goles de Lionel Messi. A su vez, Caro Calvagni, pareja de Nicolás Tagliafico, celebró el resultado con imágenes desde las tribunas y acompañó la publicación con un mensaje que reflejó la felicidad del momento: "Que fiesta. ¡Vamos!".

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