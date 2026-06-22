Murió Pablo Más Albert, el Teniente Murphy de 100% Lucha: la desgarradora despedida de Vicente Viloni en redes

Este domingo 21 de junio se confirmó la muerte de Pablo Más Albert, el actor y luchador profesional que interpretó al inolvidable Teniente Steve Murphy en "100% Lucha". La noticia generó una profunda tristeza entre colegas, fanáticos y figuras vinculadas al programa. Entre ellos, Vicente Viloni fue uno de los primeros en expresar públicamente su dolor.

Más Albert formó parte del exitoso ciclo que se emitió entre 2006 y 2010 y también integró el elenco de la película basada en el programa, estrenada en 2008. Gracias a su carisma y a sus recordadas apariciones dentro del ring, logró convertirse en uno de los personajes más queridos por el público que siguió el fenómeno televisivo.

Tras conocerse el fallecimiento, las redes sociales se llenaron de mensajes de despedida, imágenes de viejos combates y recuerdos de una propuesta que marcó a toda una generación. Las publicaciones evocaron rivalidades históricas, momentos de humor y escenas que todavía permanecen en la memoria de los seguidores.

Sin embargo, uno de los homenajes que más impactó a los fanáticos fue el de Vicente Viloni. El exluchador utilizó sus redes sociales para despedir a quien fue su compañero durante años y compartió una foto junto a él acompañada por un sentido mensaje: "Lo siento tanto amigo mío. No tengo palabras, estoy destrozado. Que Dios te cuide allá arriba".

Vicente Viloni despidió a Pablo Más Albert en redes. (Foto: Instagram/ @vilonicampeondelpueblo).

La publicación continuó con palabras cargadas de emoción y nostalgia. "Ya no es lo mismo para mi, se va parte de mi vida. Solo queda el consuelo de que nos volveremos a ver en el ring de los cielos y vamos a demostrarle a los ángeles lo que es la lucha libre", agregó.

Además, Viloni evocó una frase que Más Albert solía decirle cada vez que compartían el cuadrilátero: "Una más y va a ser la mejor". Luego cerró el mensaje con una despedida que conmovió a la comunidad de "100% Lucha": "Hasta pronto. Te quiero mucho".

El sentido mensaje de Vicente Viloni por la muerte de Pablo Más Albert. (Foto: Instagram/ @vilonicampeondelpueblo).

Por otra parte, el luchador realizó una segunda publicación con una ilustración de ambos sobre el ring y volvió a expresar su dolor por la partida de su amigo. "Vuela alto amigo mío, te voy a extrañar siempre. Gracias por compartir la misma pasión. Que descanses en paz", escribió junto a la imagen.

A más de una década del final del programa, la figura de Pablo Más Albert continúa muy presente entre quienes crecieron viendo sus peleas y personajes. Mientras continúan multiplicándose las muestras de cariño, familiares, amigos y admiradores recuerdan el legado que dejó en uno de los formatos más populares de la televisión argentina.