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Lunes, 22 de junio de 2026

Firme junto al pueblo
DOLOR

Murió Pablo Más Albert, el icónico Teniente Steve Murphy de "100% Lucha"

El actor y luchador profesional falleció a los 57 años. La noticia fue confirmada por su amigo Vicente Viloni y generó una profunda conmoción entre los fanáticos del exitoso ciclo televisivo que marcó a toda una generación.

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Este domingo 21 de junio, se confirmó que Pablo Más Albert, el actor y luchador profesional que interpretó al recordado Teniente Steve Murphy en 100% Lucha, murió a los 57 años.

La noticia fue dado a conocer por su amigo y compañero de ring Norberto Adrián Fernández, más conocido como Vicente Viloni, quien utilizó sus redes sociales despedirlo públicamente con un emotivo mensaje.

Más Albert fue una de las figuras más reconocidas de 100% Lucha, el programa creado por Eduardo Husni que se convirtió en un fenómeno de la televisión argentina durante la década del 2000. 

Gracias a su personaje del Teniente Steve Murphy, un militar estadounidense de carácter fuerte y presencia imponente, que logró ganarse el cariño del público y transformarse en uno de los luchadores más recordados del ciclo.

Además de su participación en el programa televisivo, formó parte de la película 100% Lucha, estrenada en 2008, y desarrolló una extensa trayectoria como luchador profesional y actor.

En tanto, hasta el momento no trascendieron oficialmente las causas de su muerte. Sin embargo, la noticia se viralizó rápidamente y provocó una gran cantidad de mensajes de despedida por parte de seguidores, colegas y figuras vinculadas al espectáculo y la lucha libre.

El dolor de Vicente Viloni tras la muerte de Pablo Más Albert

La despedida de Vicente Viloni fue uno de los momentos más emotivos tras conocerse el fallecimiento. El histórico protagonista de 100% Lucha expresó que se encontraba "destrozado" por la pérdida de quien fue su compañero durante los años de mayor popularidad del programa.

"Se va parte de mi vida", escribió Viloni en sus redes sociales. En el mensaje también recordó la amistad que los unía y evocó una frase que Más Albert solía repetirle: "Una más y va a ser la mejor".

Finalmente, imaginó un futuro reencuentro en "el ring de los cielos" y cerró su despedida con una frase cargada de emoción: "Hasta pronto. Te quiero mucho". La publicación recibió cientos de mensajes de apoyo y homenajes de fanáticos que recordaron con cariño al inolvidable Teniente Steve Murphy.

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