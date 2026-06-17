Una mujer de 59 años murió luego de caer desde 30 metros cuando se preparaba para hacer rápel

Una impactante tragedia generó conmoción en las últimas horas. Una mujer de 59 años murió tras caer desde una altura de aproximadamente 30 metros mientras se preparaba para realizar una actividad de rápel.

El hecho ocurrió este domingo en las Grutas do Spar, uno de los principales destinos para deportes de aventura de la ciudad de Maricá, en el estado brasileño de Río de Janeiro.

Según fuentes del caso, la víctima, identificada como Rosemary Suzart García, se encontraba en una excursión de senderismo junto a un grupo de 15 personas hacia el punto de anclaje desde donde comenzaría el descenso cuando sufrió el accidente fatal.

La víctima participaba de una excursión de senderismo junto a un grupo de personas mientras se preparaba para hacer rapel (Imagen redes sociales).

De acuerdo con la reconstrucción realizada por los investigadores, García se apartó momentáneamente del grupo y se dirigió hacia un pequeño sendero que conduce a un mirador. En ese lugar, mientras levantaba una pierna para colocarse repelente contra insectos, perdió el equilibrio al resbalar con el pie de apoyo y cayó al vacío.

El guía que acompañaba a la expedición declaró ante la Policía que intentó sujetarla del brazo cuando comenzó a caer. Sin embargo, no logró sostenerla y evitó ser arrastrado gracias a que pudo aferrarse a una raíz que sobresalía de la pared rocosa. A pesar de la rápida reacción, no fue posible impedir la tragedia.

Las autoridades indicaron que la mujer llevaba colocado todo el equipo de seguridad necesario para realizar la actividad, incluyendo casco, guantes y otros elementos de protección personal. No obstante, el accidente ocurrió antes de que iniciara formalmente el descenso en rápel.

Los bomberos recibieron el aviso de emergencia alrededor de las 10:44 de la mañana y acudieron rápidamente al lugar. Al llegar, constataron que la víctima ya no presentaba signos vitales. Posteriormente, el cuerpo fue trasladado al Instituto Médico Forense de São Gonçalo para los procedimientos correspondientes.

Mientras la Policía Civil avanza con la investigación para determinar las circunstancias exactas de la caída, el municipio de Maricá aclaró mediante un comunicado que no tiene responsabilidad sobre las actividades desarrolladas en el predio, ya que se trata de una propiedad privada.

Por último, la tragedia ocurrió un día después de otro fatal accidente registrado en Brasil vinculado a actividades de aventura. El sábado, una joven de 21 años murió mientras realizaba un salto de bungee jumping en el estado de San Pablo. Según las primeras investigaciones, la víctima cayó al vacío durante la práctica deportiva y falleció a causa de las graves heridas sufridas en el impacto.