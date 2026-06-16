Por qué no logran confirmar la identidad de una de las víctimas tras el choque de helicópteros en Río de Janeiro

El dolor y la incertidumbre siguen marcando las horas en Río de Janeiro tras el choque de dos helicópteros que dejó seis muertos, entre ellos el youtuber Gaspi y el cineasta argentino Lucas Vignale. Este lunes, peritos del Instituto de Medicina Legal (IML) de Brasil lograron identificar a ambos argentinos a través del análisis de sus huellas dactilares.

Sin embargo, la tragedia todavía no cierra para todas las familias. Los expertos no pudieron confirmar oficialmente la identidad del cuerpo del cantante estadounidense Oliver Tree. El motivo es el estado carbonizado de sus restos, que obliga a realizar estudios más complejos: en primer lugar, la comparación de registros dentales y, si eso no alcanza, pruebas de ADN.

Oliver Tree tenía 32 años.

Hasta el momento, Oliver Tree es la única víctima sin identificar del accidente ocurrido en la zona de Recreio dos Bandeirantes, al suroeste de la ciudad carioca.

Qué investiga la policía

Según informaron fuentes policiales, uno de los helicópteros pertenecía a un abogado amigo de las víctimas. Las autoridades investigan si hubo incumplimiento del plan de vuelo y aguardan los informes del Centro de Investigación y Prevención de Accidentes Aeronáuticos.

El jefe de la Comisaría 42 explicó que la investigación apunta a determinar si las aeronaves respetaron las aerovías asignadas y si mantuvieron comunicación con la torre de control. "Si hay algún tipo de incumplimiento con alguno de los equipos, podría ocurrir un accidente", señaló.

En tanto, el productor musical brasileño Lucas Brito Chaves -conocido como Lucas Frota- ya fue velado y cremado por sus familiares. Era hijo de la abogada Cristiane de Medeiros Brito Chaves Frota y del empresario Antônio Frota, e hijastro del juez Elton Martinez Carvalho Leme.

La investigación sigue abierta y las familias de las víctimas esperan respuestas.