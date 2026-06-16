La joven arrojada al vacío desde un puente en Brasil estaba viva cuando la asistieron: "Tenía respiración jadeante y pulso muy débil"

Tras el accidente que les costó la vida a una joven de 21 años, luego de caer de un puente durante una actividad de rope jumping en Brasil, la enfermera que vio el episodio dialogó con un medio y sostuvo que al momento de darle los primeros auxilios la víctima "seguía con vida".

La enfermera Rayza Gabrieli Dias fue testigo de la trágica secuencia y sostuvo que encontró a la víctima con "un pulso muy débil" y comenzó maniobras de reanimación antes de la llegada de los servicios de emergencia.

La empleada sanitaria se encontraba en el lugar esperando su turno para realizar el mismo salto cuando ocurrió la tragedia, y tras la caída de Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, descendió por una zona de difícil acceso para asistirla.

" Vi que tenía una respiración jadeante y miré sus pupilas que, lamentablemente, estaban dilatadas, las dos. La levanté, la revisé y tenía un pulso muy débil. Comencé la reanimación cardiopulmonar y se detuvo", declaró la enfermera.

Difícil acceso a la zona





Por otra parte, la profesional explicó que el trayecto hasta la víctima fue complicado por las condiciones del terreno. "Me raspé toda la mano porque hay una pendiente muy pronunciada y solo una cuerda para bajar", relató.

Indicó que el sector estaba cubierto de barro y que debió caminar varios metros para llegar hasta donde había quedado la joven: "Yo estaba toda llena de barro. Y fui bajando, fui bajando, caminamos todo".

El momento en el que la joven es arrojada desde el puente (Captura de video).

Según su testimonio, al examinarla observó que llevaba colocado un arnés alrededor del abdomen, aunque no estaba conectado al cable principal de seguridad. Por otra parte, mientras la enfermera intentaba reanimarla, le habló para tratar de mantener contacto. "Nadie muere en mi turno", aseguró que solía repetir durante su trabajo como enfermera.

¿Cómo ocurrió el accidente ?





La tragedia ocurrió el sábado pasado en Limeira, en el estado de San Pablo, durante una actividad organizada por una empresa de deportes extremos. Videos grabados por testigos muestran los instantes previos al salto y el momento en que la joven es lanzada al vacío mientras varias personas advertían que no estaba asegurada correctamente.

Dias Delfino contó que estaba registrando la preparación de la actividad con su teléfono celular cuando ocurrió el accidente. "Cuando se cayó, empecé a escuchar a todo el mundo decir: ‘la cuerda, la cuerda'", recordó.

Las imágenes se viralizaron rápidamente en redes sociales y generaron una fuerte repercusión en Brasil. La investigación apunta a determinar cómo fallaron los controles de seguridad durante la actividad.

Finalmente, Maria Eduarda Rodrigues de Freitas (21), que estudiaba Gestión Deportiva en Educación Física y vivía en Jandira, murió tras la caída. En tanto, los tres hombres acusados de haber participado en la maniobra permanecen con prisión preventiva mientras avanza la causa judicial.



