Tragedia en la Ruta 12: dos hombres murieron tras un choque frontal

Dos hombres murieron tras un brutal accidente ocurrido sobre la Ruta Nacional 12, a la altura del kilómetro 598, en jurisdicción de la ciudad entrerriana de La Paz.

El trágico siniestro vial se produjo cuando una camioneta y una utilitaria chocaron de frente en las primeras horas del domingo por causas que los investigadores intentan establecer.

Así quedó una de las camionetas tras el choque frontal.

Según informaron fuentes policiales, la camioneta circulaba en sentido sur-norte mientras que el otro vehículo lo hacía en dirección contraria. El impacto fue de una violencia extrema, lo que provocó que los conductores de los dos vehículos fallecieran en el mismo lugar del hecho antes de que pudieran recibir asistencia médica.

Las víctimas fatales tenían 23 y 66 años. En la utilitaria también viajaba una mujer como acompañante, quien logró sobrevivir a la colisión y recibió las primeras atenciones por parte de los servicios de emergencia que arribaron rápidamente a la ruta.

Fue trasladada en ambulancia hacia el Hospital 9 de Julio de la localidad de La Paz. De acuerdo con el primer parte de los médicos que la asistieron en el centro de salud, sufrió lesiones leves aunque permanece bajo observación por el estado de shock.

En el sector donde se produjo el choque fatal se montó un importante operativo de emergencia para preservar la zona y ordenar el tránsito. En el lugar trabajaron intensamente los efectivos policiales de la jurisdicción junto a las dotaciones de los Bomberos Voluntarios locales.

Los peritos especialistas de la División Policía Científica también se desplegaron sobre la calzada de la Ruta 12 para recolectar pruebas y rastros mecánicos.

La Justicia local tomó intervención en el trágico episodio y ordenó el inicio de las actuaciones correspondientes para esclarecer la mecánica de la colisión. Las autoridades intentan establecer mediante las pericias si existieron factores externos en el camino o si se trató de una mala maniobra de alguno de los conductores.