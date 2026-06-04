Detuvieron a ex policía que grababa contenido erótico tras protagonizar un choque en la autopista Riccheri

Hace unos meses la vida de la ex policía de la Ciudad Nicole Verón, había llegado a la opinión pública debido a que fue separada de la fuerza por grabar contenido erótico en sus redes sociales. En las últimas horas volvió a quedar en el ojo de la tormenta y por una situación más delicada ya que protagonizó un choque trágico en la autopista Riccheri y en el operativo le encontraron un arma y drogas por lo que fue detenida.

Fuentes policiales informaron que el siniestro fatal sucedió el miércoles en el kilómetro 23,6 de la mencionada arteria a la altura de Ezeiza, cuando se produjo un choque en cadena entre tres vehículos. Uno de los conductores, identificado como Hugo Javier López de 48 años, murió tras salir despedido de su camioneta Ford Ecosport.

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De manera inmediata, personal policial y de otras instituciones se acercaron hasta el lugar del hecho y allí constataron que Verón viajaba como acompañante en un auto BMW junto con dos mujeres más.

La sospecha sucedió tiempo después cuando se observó a la ex policía guardando algo en un patrullero de la Policía Federal y al constatar hallaron dentro del móvil una pistola Bersa calibre 9 milímetros con cargador y municiones.

Detención

La situación de Verón se complicó, además, cuando dentro del rodado en el que viajaba también encontraron droga y elementos de fraccionamiento.

De este modo, se ordenó su detención bajo la carátula de homicidio culposo, tenencia ilegal de arma de guerra y averiguación de ilícito.

¿Quién es Nicole Verón?

El escándalo que protagonizó Verón se desató en noviembre del 2025 cuando se dieron a conocer los videos que publicaba en sus redes sociales con alto contenido erótico, y en el que usaba el uniforme de la Policía de la Ciudad.

En un comienzo se creyó que era un disfraz, pero tras el análisis se pudo establecer que se trataba de una oficial que llevaba tres años en la Policía de la Ciudad.

Primero fue apartada de sus funciones y luego echada ya que la fuerza consideró que "dicha conducta irregular e indecorosa, afecta notablemente el prestigio de la institución a la cual pertenece y, lejos de atentar contra la libertad de expresión, resulta a contrario sensu para preservar el orden y la tranquilidad pública".

En un descargo, Verón expuso que hacía los videos por "necesidad" y otra manera de "encontrar una salida laboral" debido a que cursaba una licencia médica que, según ella, redujo su sueldo a unos $600.000, un monto insuficiente para sus gastos.

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