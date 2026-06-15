Seis amigos volvián de bailar, volcaron el auto y murieron dos chicas

Dos adolescentes de 17 y 18 años murieron y otros cuatro jóvenes sufrieron heridas de gravedad tras volcar el auto en el que viajaban durante la madrugada del domingo en la ciudad cordobesa de Bell Ville.

Todo ocurrió alrededor de las 6:30, cuando el vehículo en el que se desplazaban seis jóvenes circulaba por el departamento Unión después de salir a bailar.

Por motivos que la Justicia todavía investiga, el conductor del vehículo, un joven de 20 años, perdió el control en la intersección de las calles Posta de Fraile Muerto y Martín Malharro.

A partir de ese momento, el auto se salió de la calzada y comenzó a dar varios tumbos. Terminó volcado a un costado del camino.

Como consecuencia del fuerte impacto, las dos chicas de 17 y 18 años, que viajaban en el asiento trasero del vehículo, murieron en el acto.

Los heridos

Los otros cuatro ocupantes, dos varones y dos mujeres de entre 16 y 21 años, sufrieron distintos politraumatismos de gravedad.

Efectivos policiales, bomberos voluntarios y equipos de emergencia médica desplegaron un amplio operativo en el lugar para rescatar a las víctimas que habían quedado atrapadas.

Los heridos fueron trasladados de urgencia al Hospital Regional José Antonio Ceballos, donde permanecen internados.

La fiscalía de turno inició una investigación para reconstruir la mecánica del accidente y ordenó peritajes de alcoholemia, velocidad y el relevamiento de las cámaras de seguridad.