Tragedia en Nürburgring, donde corría Max Verstappen: un piloto muerto en terrible accidente múltiple

El automovilismo se vuelve a enlutar. Es que este sábado, mientras se disputaba la clasificatoria de las 24 horas de Nürburgring, en la cual está participando el tetracampeón de la Fórmula 1 Max Verstappen, se produjo un impresionate accidente múltiple que dejó como saldo lamentable el fallecimiento del piloto finlandés Juha Miettinen, de 66 años.

La carrera clasificatoria, que había comenzado apenas unos minutos antes, fue suspendida con bandera roja luego de reportarse un accidente múltiple, en el que hubo al menos siete autos involucrados, muchos de los cuales quedaron apilados unos encima de otros.

El choque se produjo en la curva 26, Klostertal. Allí, un total de siete autos colisionaron entre sí, aparentemente porque uno de los vehículos derramó aceite en dicha zona y la dejó completamente resbaladiza. Inmediatamente, varias ambulancias acudieron al lugar del impacto y la carrera estuvo detenida durante un largo período.

Minutos después de la suspensión de la actividad de manera definitiva, los organizadores de la carrera convocaron a una conferencia de prensa, donde confirmaron el fallecimiento de Juha Miettinen, quien pilotaba un BMW 325i; y también que el resto de los pilotos involucrados en el accidente fueron atendidos, pero sus vidas no corren peligro.

Por el lado de Max Verstappen, ni él ni el auto estuvieron involucrados en el accidente. El tetracampeón del mundo de Fórmula 1 ni siquiera se había subido al auto todavía, ya que estaba siendo pilotado por su compañero Lucas Auer, y faltaban varias vueltas para realizar el relevo correspondiente.