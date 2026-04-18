Max Verstappen va por un récord de la Fórmula 1 que solo tienen Michael Schumacher y Lewis Hamilton

No es el inicio de temporada que esperaba, no solo porque se siente incómodo con el nuevo reglamento, sino porque su Red Bull tampoco es fiable hasta el momento. Sin embargo, con todo el año por delante, Max Verstappen está ante la posibilidad de alcanzar una marca en la Fórmula 1 que solo ostentan los heptacampeones Michael Schumacher y Lewis Hamilton.

El desafío consiste en que el piloto neerlandés, cuatro veces campeón del mundo de manera consecutiva, tiene la posibilidad de convertirse en el tercer piloto en toda la historia de la Fórmula 1 en conseguir victorias en 11 temporadas consecutivas.

Hamilton, con 105 victorias, es el máximo ganador en la historia de la categoría y, entre 2007 y 2021, registró al menos una victoria por temporada. Para él fueron 14 años de victorias seguidas, con puntos altos en 2014, 2018, 2019 y 2020, años en los que consiguió 11 triunfos por temporada; y el punto más bajo en 2010, donde sólo ganó un Gran Premio.

Por el lado de Schumacher, es el segundo máximo ganador en la historia de la Fórmula 1 con 91 triunfos, y también tuvo una racha de 14 años consecutivos logrando victorias en la máxima categoría. Aunque en su era había menos Grandes Premios por temporada, el alemán se las arregló para lograr 13 triunfos en un mismo curso, en 2004, aunque también tuvo más temporadas con apenas una victoria, como sucedió en 1992, 1993 y 2005.

En definitiva, Verstappen, tercer máximo ganador en la historia con 71, si bien todavía no llegará a la marca de 14 temporadas, podría lograr 11 años de triunfos al hilo si se sube al escalón más alto del podio en este 2026. Lo peor de Max fue su segunda temporada, 2016, donde apenas sumó un triunfo con Red Bull, pero desde allí ha ganado al menos dos carreras por temporada. Y, en 2023, se quedó con 19 de los 22 Grandes Premios, un récord aún vigente de victorias en una misma temporada.