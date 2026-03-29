Bombazo en la Fórmula 1: Max Verstappen evalúa retirarse en 2026 y sacude al paddock

El Gran Premio de Japón dejó un fuerte impacto en el paddock de la Fórmula 1, más allá de lo deportivo. Tras finalizar séptimo en Suzuka, Max Verstappen sorprendió con una reflexión que sacudió al ambiente: deslizó la posibilidad de retirarse al término de la temporada 2026.

El tetracampeón del mundo, figura dominante de los últimos años con Red Bull Racing, fue sincero al describir su presente dentro de la categoría. "Estoy comprometido al 100% y lo intento seguir dando. Pero no es algo sano en este momento porque no lo estoy disfrutando", afirmó tras la carrera, en una frase que rápidamente recorrió el mundo del deporte.

En otro tramo de sus declaraciones, profundizó sobre el desgaste que implica el exigente calendario: "Uno se pregunta si merece la pena o si disfruto más estando en casa con mi familia, viendo a mis amigos, cuando no estoy disfrutando de mi deporte". Sus palabras reflejan un dilema cada vez más presente en la Fórmula 1 moderna, con temporadas extensas y alta presión competitiva.

Lejos de tratarse de una reacción aislada, el malestar del neerlandés también está vinculado a su postura crítica frente a las nuevas normativas de la categoría, que ya había cuestionado públicamente. En ese contexto, dejó entrever que la motivación no es la misma que durante sus años de dominio absoluto.

Verstappen también buscó bajarle el tono a una eventual decisión: "Tengo otros proyectos que me apasionan. Si parase, no significaría que me quedase quieto. No quiero que la gente se sienta mal por mí".

La repercusión no tardó en escalar. Medios neerlandeses como De Telegraaf incluso señalaron que la posibilidad de una retirada al finalizar 2026 ya circula dentro de su entorno, lo que generó un verdadero cimbronazo en el paddock.

A sus 28 años, y con contrato vigente hasta 2028, el futuro del piloto aparece condicionado por el reglamento que entrará en vigor en 2026. "Dependerá de si las nuevas normas son agradables y divertidas. Si no lo son, no me veo aguantando", había advertido semanas atrás.