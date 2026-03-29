La FIA analiza cambios en la Fórmula 1 tras el fuerte accidente de Oliver Bearman en Gran Premio de Japón

La FIA encendió las alertas en la Fórmula 1 luego del impactante accidente de Oliver Bearman en el Gran Premio de Japón y dejó abierta la posibilidad de introducir cambios reglamentarios en el corto plazo.

A través de un comunicado oficial, el organismo rector del automovilismo confirmó que durante abril se llevarán a cabo reuniones clave para evaluar el funcionamiento de las nuevas normativas implementadas en la categoría. "El objetivo será determinar si se requieren ajustes", señalaron, en un mensaje que generó rápida repercusión en el paddock.

Following the accident involving Oliver Bearman at the Japanese Grand Prix and the contribution of high closing speeds in the accident, the FIA would like to provide the following clarifications.#FIA #F1 #JapaneseGP pic.twitter.com/STFLrtkT9x — FIA (@fia) March 29, 2026

El incidente en Suzuka volvió a poner bajo la lupa distintos aspectos técnicos, especialmente aquellos vinculados a las diferencias de rendimiento entre los monoplazas y las situaciones de riesgo en pista, que incluso afectaron de manera indirecta a pilotos como Franco Colapinto.

Uno de los ejes principales del análisis pasa por la gestión de la energía, un factor determinante en el rendimiento de los autos actuales. Desde la FIA advirtieron que cualquier modificación en este apartado requerirá "simulaciones cuidadosas y un análisis detallado", lo que anticipa que no habrá decisiones inmediatas pese a la preocupación generada.

Por último, la entidad remarcó que continuará trabajando "de manera estrecha y constructiva" junto a los equipos y pilotos para garantizar el mejor resultado posible, con la seguridad como prioridad central. En ese sentido, aclararon que aún es "prematuro" anticipar cambios concretos, aunque prometieron nuevas actualizaciones en las próximas semanas.