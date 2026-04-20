La FIA sacude la Fórmula 1: cambios urgentes en el reglamento 2026 tras las quejas de Max Verstappen y Alonso

La FIA intervenir de manera directa en el rumbo técnico de la Fórmula 1 tras un inicio de temporada que encendió las alarmas. Luego de intensas reuniones durante el receso de abril y escuchando las críticas de referentes como Max Verstappen y Fernando Alonso, el organismo anunció un paquete de medidas que comenzarán a regir a partir del Gran Premio de Miami.

El foco principal de esta reforma estructural se centra en la gestión de la energía de las unidades de potencia, un punto de fricción debido al mayor protagonismo del sistema eléctrico. Ante la imposibilidad de rediseñar los motores en lo inmediato, la FIA optó por ajustar los parámetros operativos para garantizar un espectáculo más fluido y previsible en pista.

Dentro de las modificaciones técnicas más destacadas, la recarga máxima autorizada en clasificación bajará de 8 MJ a 7 MJ . Esta medida busca evitar excesos en la recuperación de energía y fomentar vueltas más constantes a máxima velocidad, eliminando las fluctuaciones bruscas que afectaban el rendimiento.

El llamado "Modo Boost" quedará limitado a +150 kW, o al nivel actual del coche si fuera superior. A la vez, el MGU-K mantendrá 350 kW en zonas clave de aceleración, pero caerá a 250 kW en otros sectores de la vuelta.

Asimismo, la FIA amplió de ocho a doce las fechas con límites alternativos de energía, otorgándose mayor flexibilidad para adaptar la normativa a las exigencias específicas de cada trazado del calendario.

Según explicaron desde la entidad, el objetivo es reducir las velocidades de aproximación en ciertos puntos sin sacrificar las oportunidades de sobrepaso, manteniendo la esencia competitiva que la categoría busca preservar con este nuevo ciclo reglamentario.

Las condiciones de pista mojada no quedaron fuera de la revisión oficial. Para mejorar la seguridad y el control de los pilotos, se incrementará la temperatura de las mantas térmicas en los neumáticos intermedios y se limitará el despliegue del sistema ERS en situaciones de lluvia.

Además, se simplificará el diseño de las luces traseras para maximizar la visibilidad entre competidores. Mientras que la mayoría de estos cambios serán ratificados mediante votación electrónica por el Consejo Mundial del Deporte Motor antes de Miami, las nuevas normativas sobre las largadas se mantendrán bajo evaluación y serán puestas a prueba durante ese mismo fin de semana de competencia.