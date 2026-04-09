La Fórmula 1 en plena revolución: la FIA confirmó que habrá cambios en el reglamento

La Federación Internacional del Automóvil (FIA) hizo lugar al pedido de la mayoría de los equipos que presentaron reclamos por el nuevo reglamento de la Fórmula 1, que se estrenó en la temporada 2026. Las normas que están en el centro de la polémica se relacionan con la administración de la energía eléctrica de los coches y otras cuestiones técnicas que, según algunas escuderías, significaron un marcado retroceso.

Es por ello que transcurridas tres carreras en lo que va del año, la FIA se reunió, este jueves 9 de abril, y para eso fueron convocados los integrantes del personal técnico de los equipos y los fabricantes de los motores. Luego del cónclave, las autoridades emitieron un comunicado en el que informaron que las reglas de la Máxima serán modificadas, más allá que la temporada ya esté en curso.

Además, los presentes concordaron que las carreras celebradas, hasta el momento, han ofrecido un gran espectáculo pero admitieron que "son necesarios algunas modificaciones en el reglamento relativo a la gestión de la energía", dice la FIA.

"El diálogo sobre temas complejos fue constructivo, especialmente teniendo en cuenta la competitividad de las partes implicadas. A principios de año, todas las partes habían acordado que esta serie de reuniones se celebraría tras las tres primeras carreras de la temporada, un calendario diseñado para permitir la recopilación de datos técnicos suficientes antes de cualquier debate", añadieron.

La próxima charla se llevará a cabo el próximo miércoles 15 de abril y se tratará el reglamento deportivo. Al día siguiente, el jueves 16, se repasarán las nuevas propuestas técnicas, antes de avanzar con el detalle de la nueva reglamentación.