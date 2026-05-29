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Otro bombazo en Roland Garros: João Fonseca eliminó a Novak Djokovic

Por la tercera ronda y tras un encuentro maratónico, João Fonseca derrotó a Novak Djokovic y Roland Garros está más abierto que nunca.

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Después de la eliminación de Jannik Sinner a manos de Juan Manuel Cerúndolo, Roland Garros tuvo otro batacazo mayúsculo este viernes: João Fonseca dejó afuera a Novak Djokovic.

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En la cancha central, y luego de cuatro horas y 53 minutos de juego, el brasileño, que había caído en los dos primeros sets, se impuso al serbio por 4-6, 4-6, 6-3, 7-5 y 7-5.

De esta manera, Nole tendrá que seguir en busca de su vigésimo quinto Grand Slam, el cual ansía desde hace tiempo. Además, sin él, Carlos Alcaraz y Sinner, habrá un nuevo campeón absoluto.

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Ahora, el joven de 19 años deberá medirse en los octavos de final contra el ganador del duelo entre el noruego Casper Ruud y el estadounidense Tommy Paul.

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