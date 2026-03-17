La FIA responsabilizó totalmente a Esteban Ocon por el choque con Franco Colapinto en el Gran Premio de China de Fórmula 1

La Federación Internacional del Automóvil determinó que el francés Esteban Ocon fue "completamente responsable de la colisión" con Franco Colapinto durante el Gran Premio de China de Fórmula 1.

El incidente se produjo en la vuelta 33, cuando el piloto de Alpine salió del pitlane levemente por delante del de Haas. Ocon, con los neumáticos en temperatura óptima, intentó superarlo por el interior en la curva 2, pero el espacio era insuficiente y terminó impactando contra el monoplaza del argentino. Ambos hicieron un trompo y el francés recibió una penalización de diez segundos.

El fallo de la FIA sobre la maniobra

En su informe oficial, la FIA explicó: "Aplicando las Directrices de Estándares de Conducción, Ocon no tenía derecho a pasar por el interior de la curva 2 porque el eje delantero de su auto no estaba por delante del espejo del de su rival antes ni en el vértice".

La resolución dejó en claro la responsabilidad total del piloto francés en la maniobra que condicionó la carrera de ambos.

Colapinto se recuperó y sumó en China

A pesar del contacto, Colapinto logró sobreponerse a los daños en su auto y finalizó en el décimo lugar, sumando un punto clave. Se trata de su primera unidad desde el Gran Premio de Austin 2024.

Hubo disculpas tras el incidente

Luego de la carrera, el argentino reveló que Ocon se acercó a pedir disculpas: "Vino a verme para disculparse y está todo bien. Habíamos tenido una buena pelea durante la carrera, muy disputada, aunque terminó mal".

Por su parte, el piloto francés asumió la culpa: "El incidente fue culpa mía. Pedí perdón. Estoy contento de que no hayamos quedado los dos fuera y de que él haya podido sumar un punto".

A consecuencia de lo sucedido, la agencia de Franco Colapinto pidió no atacar a Esteban Ocon de Haas por lo sucedido a través de las redes sociales, evitando así que el conflicto escale.

Un punto que vale mucho para Colapinto

Más allá del golpe, el resultado representa un envión importante para el argentino, que vuelve a sumar en la máxima categoría y sigue ganando experiencia en la Fórmula 1.