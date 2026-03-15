La agencia de Franco Colapinto pidió no insultar a Esteban Ocon tras el toque en el Gran Premio de China de Fórmula 1

La representación de Franco Colapinto, la agencia Bullet Sports Management, pidió a los hinchas que no insulten ni ataquen en redes sociales al francés Esteban Ocon, luego del incidente entre ambos durante el Gran Premio de China de Fórmula 1.

El contacto entre el piloto de Alpine F1 Team y el representante de Haas F1 Team generó fuertes reacciones en redes sociales, lo que llevó a la agencia que gestiona la carrera del argentino a emitir un mensaje público para frenar los ataques.

El mensaje de la agencia de Colapinto para los fanáticos

A través de un comunicado, Bullet Sports Management pidió mantener el respeto hacia el piloto francés y su entorno.

"Aviso de servicio público: por favor, no envíen mensajes de odio ni amenazas de muerte a Esteban, su familia ni al equipo Haas F1. No va a deshacer el accidente y solo refleja mal sobre el fandom de Franco. ¡Gracias por mantener el apoyo positivo y respetuoso!", expresó la agencia.

%uD83C%uDDEC%uD83C%uDDE7 Public Service Announcement: Please do not send hate or death threats to Esteban, his family, or the Haas F1 team. It won't undo the crash and only reflects poorly on Franco's fandom. Thank you for keeping the support positive and respectful! %uD83D%uDE4F — Bullet Sports Management (@BulletSportsMgt) March 15, 2026

El mensaje buscó desactivar la ola de críticas en redes sociales tras el incidente ocurrido en pista durante la carrera en el Circuito Internacional de Shanghái.

Ocon no sólo charló con Franco Colapinto sobre lo sucedido, sino que admitió que fue esa acción, que le costó diez segundos de pinalización, fue todo culpa de él.

El toque entre Colapinto y Ocon en el GP de China

El episodio se produjo en una carrera intensa para el piloto argentino, que finalmente terminó décimo y sumó su primer punto con Alpine, en la segunda fecha del campeonato.

Durante las primeras vueltas, Colapinto llegó a ubicarse sexto tras una muy buena largada. Sin embargo, distintos episodios modificaron el desarrollo de su competencia.

Uno de ellos ocurrió tras su parada en boxes. El piloto de Pilar regresó a pista con neumáticos medios y, en una variante del circuito, Ocon intentó superarlo con su Haas.

El francés tocó la parte trasera del auto número 43 y provocó un trompo que retrasó a ambos pilotos.

Un pedido para evitar agresiones en redes

Con su comunicado, la agencia del argentino remarcó la importancia de evitar agresiones y mensajes de odio, una conducta que suele aparecer en la Fórmula 1 tras incidentes entre pilotos durante las carreras.

A pesar del contacto, Colapinto logró recuperarse y finalizar en zona de puntos en el Gran Premio de China, resultado que marcó su primer punto con Alpine en la Fórmula 1.