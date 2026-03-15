Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto en la Fórmula 1

Franco Colapinto consiguió su mejor resultado con Alpine F1 Team al terminar décimo en el Gran Premio de China de Fórmula 1. El piloto tuvo una salida brillante, ganó seis posiciones en las primeras vueltas y llegó a ubicarse segundo durante la carrera. Luego, con un sólido manejo en el tramo final, logró recuperarse y sumó su primer punto desde su llegada al equipo francés.

El piloto argentino, que cree que pudo haber sumado algo más si su monoplaza hubiera estado en condiciones, recibió las felicitaciones de los mécanos de Alpine y de Flavio Briatore.

Ahora no se puede dormir en los laureles, ya que dos fines de semana, más precisamente el 29 de marzo, se llevará a cabo el Gran Premio de Japón de Fórmula 1 en el mítico circuito de Suzuka. Luego del fin de semana con carrera Sprint en China, la máxima categoría del automovilismo volverá al formato tradicional con tres sesiones de entrenamientos libres, clasificación y la carrera principal, a correrse el domingo a las 2 de la mañana hora argentina.

Día y horario de los 30 grandes premios de la temporada 2026 de la Fórmula 1

1- Gran Premio de Australia: terminó en el puesto 14

2- Sprint del Gran Premio de China: finalizó en el 14° lugar

3- Gran Premio de China: llegó 10°

4- Gran Premio de Japón: domingo 29 de marzo a las 2.00

5- Gran Premio de Baréin: domingo 12 de abril (CANCELADA)

6- Gran Premio de Arabia Saudita: domingo 19 de abril (CANCELADA)

7- Sprint del Gran Premio de Miami: sábado 2 de mayo a las 13.00

8- Gran Premio de Miami: domingo 3 de mayo a las 17.00

9- Sprint del Gran Premio de Canadá: sábado 23 de mayo a las 13.00

10- Gran Premio de Canadá: domingo 24 de mayo a las 17.00

11- Gran Premio de Mónaco: domingo 7 de junio a las 10.00

12- Gran Premio de Barcelona: domingo 14 de junio a las 10.00

13- Gran Premio de Austria: domingo 28 de junio a las 10.00

14- Sprint del Gran Premio de Gran Bretaña: sábado 4 de julio a las 8.00

15- Gran Premio de Gran Bretaña: domingo 5 de julio a las 11.00

16- Gran Premio de Bélgica: domingo 19 de julio a las 10.00

17- Gran Premio de Hungría: domingo 26 de julio a las 10.00

18- Sprint del Gran Premio de Países Bajos: sábado 22 de agosto a las 7.00

19- Gran Premio de Países Bajos: domingo 23 de agosto a las 10.00

20- Gran Premio de Italia: domingo 6 de septiembre a las 10.00

21- Gran Premio de España: domingo 13 de septiembre a las 10.00

22- Gran Premio de Azerbaiyán: sábado 26 de septiembre a las 8.00

23- Sprint del Gran Premio de Singapur: sábado 10 de octubre a las 6.00

24- Gran Premio de Singapur: domingo 11 de octubre a las 9.00

25- Gran Premio de Estados Unidos: domingo 25 de octubre a las 17.00

26- Gran Premio de México: domingo 1 de noviembre a las 17.00

27- Gran Premio de Brasil: domingo 8 de noviembre a las 14.00

28- Gran Premio de Las Vegas: domingo 22 de noviembre a la 1.00

29- Gran Premio de Qatar: domingo 29 de noviembre a las 13.00

30- Gran Premio de Abu Dhabi: domingo 6 de diciembre a las 10.00