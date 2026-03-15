Flavio Briatore felicitó a Franco Colapinto tras su primer punto con Alpine en el Gran Premio de China de Fórmula 1

Franco Colapinto consiguió su primer punto con Alpine en el Gran Premio de China de Fórmula 1 y el resultado provocó reacciones inmediatas dentro del equipo, con mensajes de felicitación del asesor deportivo Flavio Briatore, de la escudería y también de su ingeniero.

La carrera disputada en el Circuito Internacional de Shanghái dejó puntos dobles para Alpine, ya que Colapinto terminó décimo mientras que su compañero Pierre Gasly finalizó sexto.

El festejo de Alpine por el primer punto de Colapinto

La escudería francesa celebró con entusiasmo el resultado del piloto argentino en sus redes sociales, destacando que se trató de su primer punto con el equipo.

"¡¡¡VAAAAAAAMOOOOOOSSSSS FRANCOOOOO!!! ESE ES SU PRIMER PUNTO DE LA TEMPORADA", publicaron desde la cuenta oficial de Alpine.

VAAAAAAAMOOOOOOSSSSSSS FRANCOOOOO!!!



THAT'S HIS FIRST POINT OF THE SEASON %uD83D%uDC4F pic.twitter.com/Q3cd5vhxVY — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) March 15, 2026

Luego agregaron otro reconocimiento al desempeño del argentino: "Muy orgulloso de ese viaje. Esos son los primeros puntos de Franco en colores alpinos".

So proud of that drive %uD83D%uDC4F



That's Franco's first points in Alpine colours %uD83D%uDC99%uD83E%uDE75 pic.twitter.com/GEqLjQ4jdv — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) March 15, 2026

Flavio Briatore también reaccionó al resultado

El rendimiento de los pilotos también generó la reacción de Briatore, asesor de la escudería con sede en Enstone, quien celebró el resultado del equipo con un mensaje público.

"Increíble trabajo de Franco y Pierre en asegurar esos puntos hoy. ¡Muchas gracias a todos los que nos apoyaron!", escribió el empresario italiano en redes sociales.

Alpine volvió a sumar con sus dos pilotos

El resultado del equipo tuvo además un dato significativo: fue la primera vez que ambos pilotos suman puntos en una misma carrera desde el Gran Premio de San Pablo 2024.

Gasly aportó ocho unidades con su sexto puesto, mientras que Colapinto sumó una unidad tras una carrera en la que llegó a pelear en los puestos de adelante antes de perder rendimiento en el tramo final.

El respaldo de su ingeniero tras la carrera

Después de la competencia también llegó el mensaje de su ingeniero de pista, Stuart Barlow, quien felicitó al argentino por su desempeño.

"Muy orgullosos de vos", fue la frase directa con la que el ingeniero reconoció el trabajo del piloto tras el Gran Premio.