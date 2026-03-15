Franco Colapinto terminó décimo en el Gran Premio de China de Fórmula 1 y sumó puntos con Alpine por primera vez: Kimi Antonelli ganó la carrera
Kimi Antonelli, quien dominó de principio a fin a bordo de Mercedes, se quedó por primera vez con un gran premio de Fórmula 1. Para Franco Colapinto fue su primera vez en el top ten con Alpine.
Franco Colapinto tuvo su mejor carrera en mucho tiempo en la Fórmula 1, terminó décimo en un Gran Premio de China que tuvo un dominio absoluto de Kimi Antonelli, quien se subió a lo más alto del podio por primera vez a bordo de un Mercedes que marcó muchísima diferencia. Segundo fue su compañero de equipo George Russell y tercero Lewis Hamilton que volvió a causar buenas sensaciones a bordo de su Ferrari.
Por otro lado, Con 19 años y 202 días el italiano Kimi Antonelli es el segundo ganador más joven en la historia de la Fórmula 1 ( Max Verstappen lo logró con 18 años y 228 días).
La primeras sensaciones de Franco Colapinto tras su décimo puesto en el GP de China de Fórmula 1
"Obviamente que fue bueno haber sumado puntos. Estoy con bronca, la estrategia fue muy buena pero tuve mala suerte. Fue una de mis mejores carreras... y después se fue todo. Hay que laburar para mejorar", señaló Franco Colapinto, quien no quedó de todo contento con la performance.
"Lo di todo, por eso la bronca. Pero es parte de la F1. Tenía muchas ganas de pasar a Carlos (Sainz), pero por suerte no hice ninguna cagada (risas)", agregó.
Cuándo había sido la última vez que Franco Colapinto había sumado puntos en la Fórmula 1
La última vez que el argentino había sumado puntos fue en el Gran Premio de Estados Unidos 2024, que se llevó a cabo el 20 de octubre en el Circuito de las Américas de la ciudad de Austin.
En aquella ocasión, Colapinto había largado 15°, aunque una acertada estrategia con los neumáticos y una actuación casi perfecta le permitió escalar cinco posiciones para sumar un importante punto.
La otra carrera en la que el argentino sumó puntos se dio en el GP de Azerbaiyán 2024, en la que fue solo su segunda carrera en la Fórmula 1.
Aquel día, el argentino se lució en el Circuito Callejero de Bakú para quedar octavo y así sumar unos más que destacables cuatro puntos.
Resultados del Gran Premio de China de Fórmula 1
- Kimi Antonelli (Mercedes)
- George Russell (Mercedes)
- Lewis Hamilton (Ferrari)
- Charles Leclerc (Ferrari)
- Ollie Bearman (Haas)
- Pierre Gasly (Alpine)
- Liam Lawson (RB)
- Isack Hadjar (Red Bull)
- Carlos Sainz (Williams)
- Franco Colapinto (Alpine)
- Nico Hülkenberg (Audi)
- Arvid Lindblad (RB)
- Valtteri Bottas (Cadillac)
- Esteban Ocon (Haas)
- Sergio Pérez (Cadillac)
- Max Verstappen (Red Bull) - DNF
- Fernando Alonso (Aston Martin) - DNF
- Lance Stroll (Aston Martin) - DNF
- Oscar Piastri (McLaren) - DNS
- Lando Norris (McLaren) - DNS
- Gabriel Bortoleto (Audi) - DNS
- Alex Albon (Williams) - DNS